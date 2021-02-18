Сотрудница банка в Мурманске заменила 18,5 миллиона рублей поддельными купюрами

Подробности этой истории станут известны после того, как материалы дела поступят в суд. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске будут судить сотрудницу (правда, уже бывшую) филиала акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов».

Женщина работала в организации старшим специалистом отдела кассовых операций. Работа с деньгами вскружила ей голову, и она решилась на авантюру. Почти год - с июня 2012-го по март 2013-го - северянка брала из сейфовой комнаты и кассы операционного офиса деньги. За 10 месяцев в ее карман ушло 26,6 миллиона рублей.

Впрочем, сотрудница банка понимала, что ее могут поймать. Поэтому чтобы внутренняя служба не заподозрила неладное, она подменяла настоящие купюры поддельными. Так она успела положить себе в карман 18,5 миллиона рублей.

Но, как сообщили «КП» в прокуратуре Мурманской области, началась внутренняя ревизия, которая и обнаружила аферу.

- В отношении мурманчанки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Сейчас материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд Мурманска для рассмотрения по существу, - сообщил старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со СМИ Игорь Бурлаков.

Как стало известно «КП», все украденные деньги обвиняемая передала знакомой. Подробности этой истории станут известны после того, как материалы дела поступят в суд.

К слову, это не первый подобный случай в областном центре. Как писала «Комсомолка» в 2018 году, сотрудницы банка «Юниаструм», позже присоединенного к банку «Восточный», украли 16 миллионов рублей, также заменив их купюрами «банка приколов». Преступить закон девушек подговорил их начальник.

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