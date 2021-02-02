Здесь кругом лес, а воздух – кристально чистый. Каждый день, как отпуск. От Петрозаводска до поселка Марциальные Воды километров 50 хорошей, недавно отремонтированной дороги. Ехать осенью мимо «Долины зайцев» и горы «Сампо» одно удовольствие. На въезде в поселок стоит остановиться, чтобы выпить целебной воды и погулять среди туристов. Всё-таки санаторий – одна из главных достопримечательностей Карелии. Между прочим, первый российский курорт. И сегодня крайне популярный. Местным жителям, чтобы устроить отпуск в санатории, даже ездить никуда не надо. По соседству есть еще и несколько живописных озер, так что рыбалка, прогулки по лесу и походы за грибами и ягодами тоже прилагаются. Жилой комплекс, о которой пойдет речь, называется «Райский уголок» и находится в стороне от туристической тропы – ни шума машин, ни сувенирных лотков с корзинками тут нет. «Райский уголок» в глубине поселка у самого леса, территория огорожена, и на ней есть собственные спортивные и детские площадки, зона отдыха для местных жителей и стоянка. Часть кирпичных таунхаусов – со встроенными гаражами. Таунхаусы образуют небольшую уютную улочку. У каждого дома есть своё крыльцо и площадка с газоном на заднем дворе. Внутри домов впечатляет не только планировка, но и высоченные потолки. Когда высота потолков под 3 метра, помещение становится вдвойне просторным. А из окон – вполне себе европейский пригород. Кстати, про вид. Вот где он действительно захватывающий, так это из пятиэтажного дома, тоже входящего в состав жилого комплекса. Из окон двухкомнатной квартиры открывается потрясающая панорама леса. Природа здесь – главная часть атмосферы и авторского замысла. При этом местным жителям не приходится жертвовать удобством городского жилья. А квартиры с отделкой избавят ещё и от хлопот с ремонтом. Работу можно тоже перевезти поближе к дому – как никогда актуально в настоящее время. В «Райском уголке» есть несколько помещений под офисы. И в этом же здании введено в эксплуатацию и сейчас свободно помещение под магазин – местные жители будут очень рады открытию. «Райский уголок» – полноценный комфорт-класс и очевидно один из самых любимых проектов у застройщика. Дома полностью готовы к новоселью, и на выбор есть квартиры в пятиэтажном доме и свободные секции в таунхаусах с гаражами и без. Варианты планировок можно посмотреть на сайте «СФК»: http://www.sfkrk.ru/ ООО «Строительно-финансовая компания» за 20 лет на рынке недвижимости успешно реализовала более 200 тысяч квадратных метров жилья, а это больше 10 тысяч счастливых новоселов! А за качество объектов отвечает опытный и надежный генподрядчик – АО «Специализированный застройщик Строительное предприятие №1». Одна из ведущих строительных организаций в республике, с опытом строительства 57 лет.