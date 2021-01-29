Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 29 января 2021 года: регион получит почти 12 миллионов рублей на лекарства от коронавируса

Эти средства потратят на закупку лекарств для тех пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 29 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 42823 заболевших COVID-19, 39497 человек выздоровели и 815 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 21214 человек, 95 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.

На остальной территории Мурманской области подтвержден 40451 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 180 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+6, всего 4007), Кандалакшском районе (+20, всего 2895), Мончегорске (+13, всего 2788), Печенгском районе (+22, всего 2309), Оленегорске (+11, всего 2068), Апатитах (+2, всего 1284), Терском районе (+8,всего 281), Ковдорском районе (+2, всего 703), ЗАТО Видяево (+1, всего 104).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 21214 случаев

Североморск - 4007 случаев

Кандалакшский район – 2895 случаев

Мончегорск – 2788 случаев

Белокаменка - 2372 случая

Печенгский район - 2309 случаев

Оленегорск – 2068 случаев

Кольский район - 1521 случай

Апатиты – 1284 случая

Ковдорский район - 703 случай

Ловозерский район - 626 случаев

Кировск – 615 случаев

Терский район – 281 случай

ЗАТО Видяево - 104 случая

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 21214

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 281

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 2895

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1284 и 615 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1521 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Приехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.

Дополнительное финансирование

Правительство России направило регионам еще 2,7 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом. Согласно распоряжению, Мурманская область получит из федерального бюджета почти 12 миллионов рублей.

Эти средства потратят на закупку лекарств для тех пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. И антибиотики, и противовирусные препараты пациентам с подтвержденным ковидом выдают бесплатно по рецепту лечащего врача.

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