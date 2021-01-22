Виноватых в появлении фекальных рек на улицах Снежногорска нашли и накажут

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что от ответственности никто не уйдет. Фото: Правительство МО

Несколько месяцев жители Снежногорска мучаются: подышать свежим воздухом на улице не получается, ведь там пахнет фекалиями. А все потому, что на улицу Победы повадились ездить спецмашины, которые сливали отходы в городскую канализацию.

Та рассчитана только на обслуживание жилых домов, не выдержала такой нагрузки, поэтому зловонные реки потекли по улицам, а также вниз к питьевому озеру. Местные жители не раз писали в соцсетях о своей проблеме, обращались в администрацию Снежногорска. Из последней приходили ответы, что даже установлена компания, которая ведет незаконную деятельность, - это ООО «Калган», которая вывозила отходы со стройплощадки Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Но вот решить проблему не удавалось.

Общественники обратились в прокуратуру, чтобы та подключилась к решению зловонной проблемы. Как показала проверка, нарушения были. Не только то, что компания не могла пользоваться городской канализацией «Калган» (она не является гарантирующей организацией для пользования системой водоотведения), но еще и заключила договор с ИП Асадову Р.А., чтобы машина частного предпринимателя возила хозяйственно-бытовые отходы. Да только у последнего отсутствовала лицензия на транспортировку жидких бытовых отходов, относящихся к IV классу опасности.

Жители Снежногорска надеются, что больше не увидят машины, которые под покровом ночи (а то и среди белого дня) сливают отходы в их канализацию. Фото: Правительство МО

- По факту осуществления индивидуальным предпринимателем деятельности без необходимой на то лицензии прокуратурой Кольского района в отношении Асадова вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении в Арбитражном суде Мурманской области», - рассказала модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Мурманской области Светлана Рудакова.

ИП Асадову Р.А. и «Калгану» внесены представления. Ситуацию в Снежногорске держат на контроле и в правительстве Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис посетил стройплощадку в Белокаменке и по итогам поездки сообщил, что от ответственности никто не уйдет.

- На площадке поставили точку в истории со сливом нечистот в Снежногорске. Компания прекратила работу с подрядчиками, которые это делали. Природоохранная прокуратура проводит расследование, виновных обязательно накажем, - сообщил глава региона.

Жители Снежногорска надеются, что больше не увидят машины, которые под покровом ночи (а то и среди белого дня) сливают отходы в их канализацию.

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