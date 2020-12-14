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«Мы этим не только дышим, но и пьем это!»: В Снежногорске улицы превратились в реки из фекалий

Городская канализация не справляется с объемом отходов, которые добавляют крупные компании
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Городская канализация Снежногорска была рассчитана только на жилые дома, но никак не на отходы крупных компаний.

Городская канализация Снежногорска была рассчитана только на жилые дома, но никак не на отходы крупных компаний.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Причины, по которым вместо снега под ногами может быть не снег, а отходы жизнедеятельности, могут быть разные. Например, в Мурманске коричневая жижа потекла на детскую площадку потому, что водитель парковался на люке и не давал сотрудникам «Мурманскводоконала» заняться системой водоотведения.

В Снежногорске проблема иная: здесь городская канализация просто не справляется с объемом отходов. Канализационные колодцы у дома №1/1 на улице Победы оказались затоплены, из-за чего фекалии потекли на улицы.

Проблема не только в том, что ходить по этому неприятно.

- Вся беда в том, что все это течет в питьевуху [источник питьевой воды]... Возле гаупвахты вонь такая стоит, что даже закрытые окна в авто не спасают, - написал в «ВКонтакте» Андрей Соколенко.

«Мы этим не только дышим, но и пьем это!» - возмущены северяне. Жители Снежногорска также жалуются, что не раз видели машины крупных компаний, ведущих работу и стройки в Мурманской области, которые сливают отходы в местную канализацию, из-за чего та переполнена.

- Сама наблюдала, как в семь вечера субботы стояла машина и сливала отходы не в канализацию, а просто на кучу снега, - написала в группе «Подслушано в Снежногорске» Екатерина Киселева.

Жители Снежногорска не раз замечали большегрузы, который привозят в город отходы. Фото: скриншот видео

Жители Снежногорска не раз замечали большегрузы, который привозят в город отходы. Фото: скриншот видео

В администрации Снежногорска тоже комментировали ситуацию с отходами. Там сообщили, что проблема возникла не из-за компаний, которые приезжают под покровом ночи сливать отходы, а из-за компании «Калган», которая взялась их обслуживать.

- Она, не являясь гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения, пользуясь муниципальным имуществом – канализационными сетями Снежногорска без разрешительных документов от собственника, заключила договор на оказание услуг по сбору (откачке) и вывозу хозяйственно-бытовых стоков с объектов, расположенных в районе территории комплекса «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений». Имеются факты слива сточных вод ООО «Калган» на грунт в районе канализационно-насосной станции №1. По рельефу местности стоки попадают в расположенное рядом озеро. Для проверки законности деятельности ООО «Калган», осуществляющего прием жидких бытовых отходов неизвестного происхождения в централизованную систему водоотведения Снежногорска, администрацией ЗАТО Александровск 26 октября были направлены письма в адрес Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры Балтийско – Арктического межрегионального управления Росприроднадзора, а также в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, - сообщили в администрации города.

Из переполненных колодцев отходы вытекают к питьевому озеру. Фото: скриншот видео

Из переполненных колодцев отходы вытекают к питьевому озеру. Фото: скриншот видео

Также руководство обратилось в прокуратуру, чтобы остановить частную компанию. Но более чем за месяц проблему не решили.

Снежногорцы, которым надоело вместо свежего воздуха дышать туалетом, дозвонились на прямую линию к главе региона и посетовали на свою «ароматную» войну. После этого ситуацию взял на личный контроль вице-губернатор Юрий Сердечкин.

- Городская канализация не справляется, потому что изначально была ориентирована только на жилые дома, а не еще и на предприятия. Хозяйственно-бытовые стоки хозяйственных объектов за пределам города взяла на себя частная организация, владеющая насосной станцией, - сообщил Юрий Сердечкин. - Чтобы оценить санитарно-эпидемиологические риски, я направил запросы в соответствующие инстанции.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил не позднее среды внести правовую ясность в сложившуюся ситуацию.

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