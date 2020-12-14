«Мы этим не только дышим, но и пьем это!»: В Снежногорске улицы превратились в реки из фекалий

Городская канализация Снежногорска была рассчитана только на жилые дома, но никак не на отходы крупных компаний. Фото: Олег УКЛАДОВ

Причины, по которым вместо снега под ногами может быть не снег, а отходы жизнедеятельности, могут быть разные. Например, в Мурманске коричневая жижа потекла на детскую площадку потому, что водитель парковался на люке и не давал сотрудникам «Мурманскводоконала» заняться системой водоотведения.

В Снежногорске проблема иная: здесь городская канализация просто не справляется с объемом отходов. Канализационные колодцы у дома №1/1 на улице Победы оказались затоплены, из-за чего фекалии потекли на улицы.

Проблема не только в том, что ходить по этому неприятно.

- Вся беда в том, что все это течет в питьевуху [источник питьевой воды]... Возле гаупвахты вонь такая стоит, что даже закрытые окна в авто не спасают, - написал в «ВКонтакте» Андрей Соколенко.

«Мы этим не только дышим, но и пьем это!» - возмущены северяне. Жители Снежногорска также жалуются, что не раз видели машины крупных компаний, ведущих работу и стройки в Мурманской области, которые сливают отходы в местную канализацию, из-за чего та переполнена.

- Сама наблюдала, как в семь вечера субботы стояла машина и сливала отходы не в канализацию, а просто на кучу снега, - написала в группе «Подслушано в Снежногорске» Екатерина Киселева.

Жители Снежногорска не раз замечали большегрузы, который привозят в город отходы. Фото: скриншот видео

В администрации Снежногорска тоже комментировали ситуацию с отходами. Там сообщили, что проблема возникла не из-за компаний, которые приезжают под покровом ночи сливать отходы, а из-за компании «Калган», которая взялась их обслуживать.

- Она, не являясь гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения, пользуясь муниципальным имуществом – канализационными сетями Снежногорска без разрешительных документов от собственника, заключила договор на оказание услуг по сбору (откачке) и вывозу хозяйственно-бытовых стоков с объектов, расположенных в районе территории комплекса «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений». Имеются факты слива сточных вод ООО «Калган» на грунт в районе канализационно-насосной станции №1. По рельефу местности стоки попадают в расположенное рядом озеро. Для проверки законности деятельности ООО «Калган», осуществляющего прием жидких бытовых отходов неизвестного происхождения в централизованную систему водоотведения Снежногорска, администрацией ЗАТО Александровск 26 октября были направлены письма в адрес Мурманской межрайонной природоохранной прокуратуры Балтийско – Арктического межрегионального управления Росприроднадзора, а также в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, - сообщили в администрации города.

Из переполненных колодцев отходы вытекают к питьевому озеру. Фото: скриншот видео

Также руководство обратилось в прокуратуру, чтобы остановить частную компанию. Но более чем за месяц проблему не решили.

Снежногорцы, которым надоело вместо свежего воздуха дышать туалетом, дозвонились на прямую линию к главе региона и посетовали на свою «ароматную» войну. После этого ситуацию взял на личный контроль вице-губернатор Юрий Сердечкин.

- Городская канализация не справляется, потому что изначально была ориентирована только на жилые дома, а не еще и на предприятия. Хозяйственно-бытовые стоки хозяйственных объектов за пределам города взяла на себя частная организация, владеющая насосной станцией, - сообщил Юрий Сердечкин. - Чтобы оценить санитарно-эпидемиологические риски, я направил запросы в соответствующие инстанции.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил не позднее среды внести правовую ясность в сложившуюся ситуацию.

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