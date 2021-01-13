Последние новости о затонувшем в Баренцевом море судне «Онега» на 13 января 2021 года28 декабря 2020 года в Баренцевом море, в 40 километрах от архипелага Новая Земля, затонуло рыбопромысловое судно «Онега», принадлежащее рыболовецкому колхозу им. М.И. Калинина (он зарегистрирован в Архангельской области). Из 19 членов экипажа выжить удалось только двоим - матросу Руслану Катюхину из Ростовской области и второму помощнику капитана Владиславу Буторину из Мурманска.Руслан Катюхин уже выписался из больницы и вернулся домой.На месте крушения «Онеги» поисковая операция уже завершена, но расследование уголовного дела продолжается.Правительство Мурманской области уже перевело обещанные выплаты семьям погибших и пострадавших моряков. Те, что не удалось сделать до Нового года из-за сбора документов, будут начислены в ближайшее время. Также родны рыбаков с «Онеги» помогут с обучением детей и выплатой ипотеки. Но и это не все, что сделают для тех, кто потерял кормильцев, ведь оказание помощь семьям моряков, пропавшим в Баренцевом море, как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, находится на особом контроле правительства РФ.- В течение 30 и 31 декабря 2020 года были осуществлены страховые выплаты членам семей всех 17 пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера. В настоящий момент денежную помощь получили 25 человек на общую сумму 12,4 миллиона рублей. Еще по 11 членам семей идет сбор недостающих документов для последующих денежных выплат Фондом социального страхования. Собственником затонувшего судна произведена денежная выплата в размере 500 тысяч рублей членам семей экипажа, в том числе спасшимся морякам. В январе будет произведена дополнительная выплата также в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, колхоз окажет правовую помощь для получения членам семей погибших страховых выплат, - сообщили в Союзе рыбопромышленников.По данным Ространснадзора, судно было технически готово к промыслу в осенне-зимний период, а предварительной версией причины трагедии называют сильное обледенение ярусолова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСерьезное ДТП под Мончегорском: водитель \\"ВАЗа\\" врезался в автогрейдер, пострадал один человек. Водитель отечественного авто не справился с управлением (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru