Последние новости о затонувшем в Баренцевом море судне «Онега» на 11 января 2021 года28 декабря 2020 года в Баренцевом море, в 40 километрах от архипелага Новая Земля, затонуло рыбопромысловое судно «Онега», принадлежащее рыболовецкому колхозу им. М.И. Калинина (он зарегистрирован в Архангельской области). Из 19 членов экипажа выжить удалось только двум: матросу Руслану Катюхину из Ростовской области и второму помощнику капитана Владиславу Буторину из Мурманска.В начале январе мужчин доставили в столицу Заполярья, где он находились под наблюдением врачей. От обморожения рыбаков спасли термогидрокостюмы, которые они успели надеть перед тем, как упасть в ледяную воду. Но сразу после случившегося моряки были в шоковом состоянии.Однако уже 5 января Руслан Катюхин нашел в себе силы выложить фотографию на личную страницу в \\"ВКонтакте\\", а на следующий день поделился снимками из аэропорта \\"Мурманск\\" и из самолета - Руслана выписали из больницы, и он смог вернуться домой. Улетал он вместе с родственниками, которые прилетели поддержать мужчину из Ростовской области.Напомним: по факту крушения «Онеги» возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается. 4 января стало известно, что поиск пропавших членов экипажа завершен, их считают погибшими. Само судно лежит на глубине свыше 100 метров, тела членов экипажа могут находиться внутри ярусолова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоявилось видео с затонувшего в Баренцевом море судна \\"Онега\\". По словам очевидцев, проблем на ярусолове хватало задолго до трагедии [видео] (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru