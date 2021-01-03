Встречать Новый 2021 год в кругу семьи сейчас особенное счастье, ведь весь 2020-й коронавирус разлучал родственников.Увы, не всем доступна роскошь домашних каникул. Герои в белых халатах – наши медработники – как и всегда несут вахты в больницах, а также есть те, кто сейчас борется с болезнями.Актер театра Северного флота Андрей Бобров в эти праздничные дни попал в больницу с коронавирусом. Но унывать он не стал, несмотря на этот крайне неприятный диагноз. Даже из больничной палаты актер, который на Дне рыбака в Североморске играет Нептуна, а под Новый год – Деда Мороза, оригинально поздравил земляков с праздником. В образе зимнего кудесника Андрей Андреевич записал видеообращение.- Дорогие мои, любимые! Дедушка Мороз, пробираясь из лесу, немножко прихворнул. Поэтому в первую очередь я хотел бы поздравить с Новым годом всех медицинских работников. Водители скорой помощи и фельдшеры, нянечки, санитарки, врачи, медсестры, заведующая отделением, главный врач больницы, министр здравоохранения, - я прекрасно знаю, что не все и не всегда по достоинству оценивают ваш благородный труд. По дороге я встретил трех человек. Спросил первого: «Ты что делаешь?» - «Камни ношу», второй ответил: «Деньги зарабатываю». «А ты что?» – спрашиваю третьего, а он: «Дорогу строю, дедушка». Так и вы строите нам, всем мурманчанам, здоровье, - обратился к героям в белых халатах актер. - Я попал в больницу в порядке общей очереди. С обычной антиковидной бригадой. Встретили, как и всех. Я стоял в общей очереди и видел, как вы, замечательные наши, обслуживаете всех мурманчан. Слава и почет вам за это. Главное, вы на переднем краю помните, что должны помнить, не только о нас, но и своих семьям.Андрей Бобров в этом году стал особенным Дедом Морозом: он присоединился к акции «Дед Мороз в каждый дом», и ходил по домам северян, поздравляя их с праздником. Мы желаем Андрею Андреевичу здоровья, скорее поправиться и радоваться праздником вне больничных стен.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ центре Мурманска добрый Дед Мороз раздает прохожим подарки. А еще в городе был замечен новогодний волшебник-доставщик еды (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru