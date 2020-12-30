До Нового года остался всего один день! И пока все стараются успеть завершить дела и купить последние подарки, с праздником северян поздравляет Дед Мороз. Видео с добрым волшебником выложили очевидцы в группе \\"Мурманск\\".На кадрах видно, как зимний кудесник в нарядном красном костюме вместе со Снегурочкой стоят на площади Пять Углов и всем прохожим дарят подарки! Рядом - его помощник и мужчина, играющий на аккордеоне. После такой встречи легко получить заряд новогоднего настроения даже самому Гринчу. Больше всего, конечно, радуются дети, которые фотографируются с Дедушкой и его внучкой и смущенно благодарят за подарок.А еще в заполярной столице был замечен местными жителями Дед Мороз-доставщик еды. Чародей шел к кому-то с большой зеленой сумкой за спиной. Интересно, там суши или пицца?Напомним: 15 Дедов Морозов со всей Мурманской области записали онлайн-поздравление для северян. Видеоролик будет транслироваться в соцсетях и на местных телеканалах.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак заказать Деда Мороза и Снегурочку в Мурманске в 2020 году: цены, программа поздравления. «Комсомолка» узнала, как дорого обойдется пригласить новогоднего волшебника и его внучку на дом (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru