Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 31 декабря 2020 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 35581 заболевший COVID-19, 32396 человек выздоровели и 641 умер.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 17399 человек, 152 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2365 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтверждено 33216 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 268 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+27, всего 3521), Кольском районе (+3, всего 1181), Кандалакшском районе (+34, всего 2266), Мончегорске (+16, всего 2435), Печенгском районе (+12, всего 1596), Ковдорском районе (+4, всего 656), Терском районе (+1, всего 167), Апатитах (+6, всего 1112), Ловозерском районе (+13, всего 480).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 17399 случаевСевероморск - 3521 случайМончегорск – 2435 случаевБелокаменка - 2365 случаевКандалакшский район – 2266 случаевОленегорск – 1762 случаяПеченгский район - 1596 случаевКольский район - 1181 случайАпатиты – 1112 случаевКовдорский район - 656 случаевКировск – 532 случаяЛовозерский район - 480 случаевТерский район – 167 случаевЗАТО Видяево - 73 случаяПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 17399Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 167Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2266Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1112 и 532 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1181 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Не погуляешьЭта новогодняя ночь пройдет не как обычно. Если многие раньше праздновали Новый год в шумных компаниях в разных заведениях, то теперь можно только дома.Рестораны и бары в Новый 2021 год будут работать только до 23.00. Никаких ночных дискотек и веселых компаний.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРекорд смертности от коронавируса в Мурманске: официальные данные на 27 декабря 2020 года. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 27 декабря 2020 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru