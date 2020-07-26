На Параде ВМФ в Североморске подняли самый большой Андреевский флаг

26 июля в Североморске, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, прошел Парад ВМФ. Чтобы его гости чувствовали себя в безопасности, были соблюдены все меры безопасности, в том числе волонтеры раздавали медицинские маски. Также празднование можно было посмотреть в прямом эфире.

На торжестве во флотской столице было много интересных моментов. Один из них – развертывание самого большого в мире Андреевского флага. Развеваться он стал на флагштоке мыса Алыш. Для Северного флота это событие уже стало традиционным и неизменно проходит в последнее воскресенье июля. Полотнище в длину 65 метров, а в ширину 43, вес флага - 300 килограммов. На флаг ушло 70 полос ткани по 40 квадратных метров каждая. Чтобы развернуть знамя потребовались силы нескольких сотен военнослужащих.

- Торжественный подъем военно-морского флага, а также государственного флага и флагов расцвечивания состоялся 26 июля в 9 часов на всех кораблях, подводных лодках и судах обеспечения Северного флота. Военные моряки построились в белой парадной форме одежды, - рассказали про празднование в пресс-службе Северного флота. - На двух крейсерах Северного флота – «Петр Великий» и «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» были подняты орденские военно-морские флаги. Флагами расцвечивания были украшены все участники военно-морского парада на североморском рейде Кольского залива, а также легендарная подводная лодка-музей «К-21». На ней также был поднят Краснознамённый флаг ВМФ СССР, как напоминание о преемственности боевой славы военных моряков Северного флота.

В прошлом году самый большой Андреевский флаг развернули в Кронштадте. Гостей и жителей Североморска на Параде ждал военно-спортивный праздник. Открылся он выстрелами из салютных артиллерийских установок большой противолодочный корабль «Североморск. Одним из ярких эпизодов военно-спортивного праздника стал бой за высадку морского десанта на побережье при поддержке авиации. Морские пехотинцы продемонстрировали высадку морского десанта способом наплава. Всего в военно-спортивном празднике приняли участие 28 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. Впервые в праздновании Дня ВМФ принял участие новейший ракетный крейсер «Князь Владимир».

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