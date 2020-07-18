«Дом для мамы» укроет от невзгод

- Если ты заберешь ребенка из роддома, то домой можешь не возвращаться, - отрезали родители и ближайшие родственники мурманчанки, которой едва исполнилось 18 лет.

Насколько ужасны и несправедливы такие слова, можно рассуждать бесконечно. К счастью, девушка выбрала своего малыша, а из роддома ее забрали не родные, а сотрудники Центра защиты материнства «Колыбель» и отвезли в «Дом для мамы».

Временное убежище

«Дом для мамы» - это небольшое помещение размером как две трехкомнатные квартиры, где могут найти временный приют женщины с детьми, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Эти стены для них не только укрытие от невзгод, непонимания и агрессии мужчины, но и психологическая и юридическая поддержка.

- Несколько лет назад в нашем центре заработал телефон доверия, на который стали обращаться не только женщины, которым нужна была помощь, в том числе психологическая и юридическая, но и те, кому было просто некуда идти. В то время мы перенаправляли их в государственный Центр помощи семье и детям или в некоммерческую организацию, где для них было всего два места, - рассказывает, как все начиналось, председатель Центра защиты материнства «Колыбель» Юлия Трифонова.

В "Доме для мамы" женщины с детьми найдут временный приют и поддержку. Из архива Центра "Колыбель"

Однако вскоре стало ясно, что нуждающихся во временном крове женщин с детьми гораздо больше. Юлия и ее команда стали искать другие варианты. Так среди их партнеров появился хостел, выделивший комнату для таких подопечных. Но это была лишь временная мера, ведь в таких условиях специалисты не могли оказывать северянкам полноценную психологическую и юридическую помощь.

- Нам удалось найти подходящее помещение, сделать там ремонт, и вот уже больше года в Мурманске работает «Дом для мамы». За этот период в разное

время в нем проживали 10 женщин и 18 детей. Одновременно он может принять 6 взрослых и 10 ребятишек. Тем не менее все же бывают случаи, когда женщины звонят, а мест в нем нет. Тогда опять приходится искать варианты в других организациях, - говорит Юлия Трифонова.

Нужна небольшая передышка

Именно в «Доме для мамы» нашла кров 18-летняя мурманчанка с новорожденным малышом на руках, от которой отказались родные.

- За этот год у нас были две женщины, которые, чтобы не отказаться от ребенка, попали к нам в центр. Среди них и эта молодая мурманчанка. Сейчас ее жизнь налаживается: она готовится выйти замуж за отца своего ребенка. Однако ее близкие – родители и бабушки с дедушками – не верили в нее до последнего и считали, что у нее ничего не получится: мол, она сама еще ребенок. Тем не менее эта девушка гораздо более прекрасная и заботливая мама, чем некоторые взрослые женщины. Мы надеемся, что нам удастся все же наладить ее общение с семьей, - улыбается Юлия Трифонова.

Юлия Трифонова и ее коллеги ищу для каждой своей подопечной индивидуальный поход. Фото: Из архива центра "Колыбель"

История это мужественной девушки далеко не единственная. Судьба ловко ставит подножки и более взрослым дамам, в один миг разрушая, казалось бы, хорошо налаженную жизнь.

- Одна из наших подопечных в свое время приехала в Мурманск к мужу, который занимался бизнесом, родила двоих прекрасных детей. Но в какой-то момент дело супруга прогорело, а он оказался из той категории людей, которые в таких ситуациях даже не пытаются решить проблемы, - делится еще одной историей Юлия Трифонова. – Семья жила в съемной квартире, своего жилья у них не было. Однажды пришли арендодатели и сказали, что если завтра они не заплатят за квартиру, то должны будут съехать. А денег не было даже чтобы купить все самое необходимое детям.

Мужчина снова не стал ничего предпринимать, а женщина пришла в центр и попросила забрать ее с детьми. В «Доме для мамы» младший ребенок сделал свои первые шаги и отпраздновал свой первый день рождения. Сотрудники «Колыбели» пытались наладить отношения между супругами, но спасти семью не удалось. Однако женщина за полгода, что жила в «Доме для мамы», смогла встать на ноги: переехала в комнату по социальному найму, нашла хорошую работу и отдала детей в сад.

Некоторые малыши встречют свой первый день рождения в "Доме для мамы". Фото: Из архива Центра "Колыбель"

Благодаря неоценимой помощи сотрудников центра «Колыбель» на свет появились 517 малышей, а количество семей, получивших в этих стенах жизненно важную поддержку, исчисляется тысячами.

Какие выплаты положены?

Разумеется, в таких непростых ситуациях важна и моральная поддержка людей, и юридическая - компетентных специалистов. Увы, далеко не все семьи знают, какие выплаты им положены от государства.

- В Мурманской области насчитывается 20 видов социальных выплат для семей с детьми. Семь из них осуществляются за счет федерального бюджета и 13 – за счет средств региона. При этом они предоставляются как с учетом дохода семьи, так и независимо от него, - рассказывают в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Так, например, 14 тысяч рублей положено молодой семье при рождении первого ребенка, при условии, что его матери на тот момент не больше 26 лет. Также такие семьи могут получить 17 193 рубля из федерального бюджета, правда, если среднедушевой доход не превышает 35 682 рублей.

Семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, а среднедушевой доход не превышает 41 275 рублей, положена ежемесячная выплата до достижения ребенком трех лет в размере 17 709 рублей.

Кроме того, с июня этого года в Мурманской области появилась ежемесячная выплата семьям на ребенка от 3 до 7 лет включительно. 8596 рублей 50 копеек можно получить, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 17 149 рублей (величина прожиточного минимума на душу населения, установленная в Мурманской области). Для этого семье необходимо подать заявление, а необходимые документы и сведения запрашиваются учреждениями самостоятельно, в рамках межведомственного взаимодействия. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в Центре социальной поддержки или МФЦ по месту жительства или пребывания либо через портал госуслуг.

- Объем средств, предусмотренный на 2020 год для предоставления этой ежемесячной выплаты, - более 775,4 миллиона рублей, в том числе более 224,8 миллиона рублей выделено из областного бюджета. На данный момент деньги уже получили 4457 семей на 5378 детей, - уточняют в ведомстве.

МЕРСИ БОГУ!

С миру по нитке - будет дом

«Дом для мамы» существует исключительно благодаря отзывчивым мурманчанам. И больше всего его поддерживают простые горожане, которые активно участвуют в финансовых сборах на оплату аренды и коммунальных услуг, а также адресной помощи конкретным семьям.

- Есть и постоянные благотворители. Одна женщина регулярно покупает или заказывает вязаные костюмчики для детей, другая вяжет коврики, которые украшают комнаты «Дома для мамы». Кроме того, волонтеры благотворительного фонда «Добрый мир» каждое воскресенье привозят горячие обеды для наших подопечных, - перечисляет друзей центра Юлия Трифонова.

Не остается в стороне и государство: городская администрация предоставляет субсидию на аренду помещения – центр платит лишь 5% от общей суммы, а члены областного правительства и регионального парламента перед открытием «Дома для мамы» помогли купить стиральную машину и обогреватели для комнат. Так, с миру по нитке, и существует эта теплая обитель для женщин с детьми.

- Нам постоянно требуются средства по уходу за малышами и продукты. Все это можно привезти в гуманитарный центр на Бочкова, 13. А мы уже сами доставим в «Дом для мамы». Мы не раскрываем его адрес, чтобы защитить наших подопечных от агрессии их родных и близких, - подчеркивает мурманчанка.

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