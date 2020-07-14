В Мурманске идет сбор пластиковых крышечек для помощи больным детям

14 Июль 2020 2020-07-14T17:26:29+03:00

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Чтобы вершить добрые дела, много усилий не нужно. Так, помогать больным детям в Мурманской области можно с помощью сбора обычных пластиковых крышечек, которые в иной раз стоит не выбрасывать в урну, а отнести на утилизацию. И пластик перерабатывается, и благотворительность процветает.

- "Крышечки надежды" отправляются на общий склад к организаторам акции - на Детскую эколого-биологическую станцию. Всего необходимо собрать 400 килограммов крышечек для отправки на переработку в Санкт-Петербург на завод вторичных полимеров. Вырученные средства передадут в благотворительный фонд «Подари надежду» в Кандалакше для оказания помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и реабилитации. Выражаем огромную благодарность участникам акции за активность! - отметили в центре экологических инициатив "Чистая Арктика".

Боксы под прием крышек установлены по адресам: улица Тарана, 25, первый этаж; улица Софьи Перовской, 25/26, 5-й этаж4 улица Челюскинцев, 14, гимназия №3.

Волонтеры принимают только чистые, без наклеек, пластиковые крышки с маркировкой № 2 (HDPE или PE HD). Это могут быть крышки от пищевых напитков в пластиковых упаковках Тетра-Пак и Дой-Пак, а также кольца от крышек и ручки от 5-литровых бутылок.

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