2020-06-26T11:19:09+03:00
Общество

Спустя три года в Мурманске вынесли приговор виноватому в падении на девушку куска бетона

23-летняя Кристина успела в последний момент оттолкнуть своего четырехлетнего сына
Ника СВЕТЛОВА
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Наледь упала на голову девушке с дома №78 на проспекте Ленина в Мурманске. Фото: vk.com/murmanskgroupНаледь упала на голову девушке с дома №78 на проспекте Ленина в Мурманске. Фото: vk.com/murmanskgroup
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Эту историю помнят многие. 16 декабря 2016 года 23-летняя жительница Мурманска Кристина оказалась на грани жизни и смерти. Вечером девушка гуляла вместе с мужем и четырехлетним сыном. Возвращались из магазина, решили встретиться с друзьями и свернули к дому №78 на проспекте Ленина – решили подождать там.

То, что случилось дальше, заняло несколько секунд, которые изменили судьбу девушки. Вниз на нее, с высоты пятого этажа, со «сталинки» полетел кусок бетона с наледью. Он попал Кристине прямо в голову, мог задеть и ее сынишку, но девушка в последний момент успела оттолкнуть его. С открытой черепно-мозговой травмой мурманчанку увезли в больницу. Дальше почти три месяца комы, сложные операции. На память о том страшном времени остались шрамы и проблемы со здоровьем, которые Кристина решает до сих пор. Ей пришлось заново учиться ходить, говорить, учиться делать привычные для на вещи, вроде держать ручку.

История стала резонансной. В мэрии собрали срочную встречу с представителями управляющих компаний, ТСЖ и ТСН, наказав вычистить кровли от снега и льда. Хотя с тех пор куски штукатурки, балконов и приветы зимы продолжают падать на головы северянам (достаточно вспомнить гибель женщины в центре Мурманска на проезде Рыбный или двух школьниц из Заполярного, на которых снег упал прямо с крыши школы).

Спустя три года после событий 16 декабря 2016-го приговор услышал тот, кого обвинили в том, что Кристина стала инвалидом. Речь идет о генеральном директоре компании ООО «Два Н+», которая обслуживает многоквартирные дома. Ему инкриминировали преступление по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

- Согласно изъятой следствием документации, между товариществом собственников жилья и ООО «Два Н+» заключен договор на выполнение работ по комплексному обслуживанию домохозяйства, в частности осмотру строительных конструкций здания. Осмотры конструктивных элементов и инженерного оборудования проводятся специалистами или представителями специализированных служб, обеспечивающих их техническое обслуживание и ремонт. С целью экономии денежных средств Общества и извлечения прибыли по решению подсудимого осмотры дома проводились формально, штат организации квалифицированными кадрами обеспечен не был. Кроме того, им не были привлечены к осуществлению работ квалифицированные подрядчики, а также необходимая специальная техника, позволившая бы провести осмотр дома на высоте, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Суд приговорил гендиректора к двум годам исправительной колонии общего режима. Он еще может подать апелляцию.

Кристина продолжает восстанавливаться, неизвестный благодетель в свое время помог ей купить квартиру, ведь до этого семья скиталась по съемному жилью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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