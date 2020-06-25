Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 25 июня 2020 года: 1303 зараженных, 11 умерших

Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили 74 новых случая заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 4660 человек.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+66). Всего диагноз поставили 1303 жителям областного центра.

Однако из всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2293 инфицированных. За последние сутки там выявили один новый случай заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 2367 человека. Новые случаи подтвердили в Мончегорске (+2, всего 241), Североморске (+3, всего 202), Кольском районе (+1, всего 115), Видяево (+1, всего 7).

В остальных муниципалитетах пока ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Апатитах 188 зараженных, Кировске - 115, Оленегорске - 35, Полярном – 21, Снежногорске, Полярных Зорях и Ловозерском районе – по 6, Терском районе - 6, Печенгском районе - 83, Кандалакшском районе - 24, ЗАТО Заозерск – 3, Ковдоре - 6.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 3217 человек. Общее количество летальных исходов - 11.

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