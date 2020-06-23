Парад Победы в Мурманске и Североморске 24 июня 2020 года: расписание, перекрытия, где посмотреть онлайн, ситуация с коронавирусом

Злосчастный коронавирус внес коррективы в празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На 9 Мая все торжественные мероприятия в Заполярье пришлось отменить, однако без Парада Победы северян не оставили – его перенесли на 24 июня. Правда, в некоторых городах России из-за неблагополучной эпидобстановки праздник не состоится, но только не в Мурманске с Североморском. Правда, северян ждут ограничения.

В приоритете - безопасность

Из-за коронавируса во время проведения военных парадов в Мурманске и Североморске будут приниматься максимальные меры безопасности. Для охраны общественного порядка на мероприятии привлекут сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных организаций, общественных объединений правоохранительной направленности, военнослужащих военной полиции и Северного флота – всего порядка 500 человек. А волонтеры будут выдавать зрителям средства индивидуальной защиты.

- Наша задача - сделать все необходимое, чтобы обеспечить порядок на параде и выполнить все требования, касающиеся безопасности и сохранения здоровья людей, – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Парад Победы 24 июня пройдет с обязательным соблюдением противоэпидемических правил. Школьники смогут быть зрителями, но вот принимать участие в празднике (речь идет о нахимовцах и юнармейцах) - нет.

Несмотря на коронавирус, Парад Победы в Мурманске и Североморске состоится.Фото: Олег ФИЛОНОК

- Почетные гости праздника - ветераны - и все участники торжественного парада предварительно прошли тестирование на коронавирус, а 24 июня - обязательную термометрию. Также в день проведения шествия будут применяться защитные маски и санитайзеры. После того как все рассядутся на трибуне с соблюдением социальной дистанции (в шахматном порядке), маски можно будет снять, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним: мурманчан после сухопутной части военного парада ждет демонстрационный пролет авиатехники в 11.10. 17 вертолетов и самолетов Северного флота поднимутся на высоту от 200 до 600 метров и пролетят над мемориалом Защитникам Советского Заполярья.

Где смотреть?

Глава заполярного региона рекомендует северянам отдать предпочтение просмотру Парада Победы дома, чтобы избежать рисков заболевания коронавирусом. Мероприятие, которое начнется в 10.00, будет транслироваться в социальных сетях:

- на личной странице губернатора Андрея Чибиса;

- на странице правительства Мурманской области.

Кроме того, прямой эфир Парада Победы можно увидеть по телевизору на сайтах murmansk-pobeda.ru и murman.tv.

На Параде пройдет механизированная колонна.Фото: Олег ФИЛОНОК

А что еще?

Тем, кто хочет еще больше проникнуться духом праздника, министерство культуры Мурманской области предлагает поучаствовать в акциях в честь Парада Победы.

Всероссийская акция «Звон Победы» стартует после торжественного парада в полдень 24 июня. В честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на всей Земле организаторы приглашают одновременно в течение одной минуты погудеть всеми транспортными средствами - от личных авто до автобусов, поездов, кораблей. Гудки также прозвучат на заводах и фабриках, в шахтах и карьерах, на буровых и в портах, а также колокольный звон в церквях.

Организаторы всероссийского флешмоба «Голубь мира» предлагают выразить благодарность ветеранам таким образом: создать свою фигурку голубя как символа мирной жизни. Ее можно разместить в парке, сквере или на своем окне, а также украсить ею дерево возле дома. Отправьте голубя «в полет» в интернет-пространство с пожеланием мира с хэштегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

Детский искренний рисунок – один из символов мирной жизни. Провести этот день радостно за совместным творческим занятием с ребенком предлагает всероссийская акция «Я рисую мелом», которая пройдет 24 июня. Фотографии рисунков можно выложить в социальные сети с хэштегами #ярисуюмелом и #24июня.

КСТАТИ

Из-за торжественных мероприятий в Мурманске перекроют дороги, на некоторых участках нельзя будет парковаться,а общественный транспорт будет ходить по особенному расписанию (Подробности).

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