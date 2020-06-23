Парад Победы в Мурманске 24 июня 2020 года: как будет ходить общественный транспорт, перекрытия дорог
24 июня в Мурманске на площади Пять Углов пройдет торжественный Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим с 9.00 до 12.00 движение транспорта по проспекту Ленина, от улицы Полярные Зори до улицы Карла Маркса, будет перекрыто.
АО «Электротранспорт» предупреждает северян, что общественный транспорт 24 июня будет работать по воскресному расписанию.
С 9.00 до открытия движения по проспекту Ленина:
— маршрут троллейбуса № 3: ул. Гаджиева — ул. Челюскинцев — ул. Шмидта — пр. Кирова;
— Молодежный проезд в обоих направлениях. Часть троллейбусов будет работать: ул. Радищева — ул. Полярные Зори — до ул. К. Маркса (конечная остановка троллейбуса № 10) и обратно;
— маршрут троллейбуса № 6: ул. Карла Либкнехта — ул. Челюскинцев — ул. Шмидта — пр. Кирова — пр. Кольский — ул. Героев Рыбачьего в обоих направлениях;
— маршрут автобуса № 18: ул. Фадеев Ручей — пр. Кольский — ул. Шмидта — ул. Карла Маркса (поворот у бассейна) и далее по своему маршруту, обратно так же;
— маршрут автобуса № 3Т: ул. Генерала Фролова — областная больница — пр. Ленина
— ул. Полярные Зори —ул. Книповича — ул. Рогозерская — ул. Радищева в обоих направлениях.
Маршруты № 1, 11, 25, 29, 4Т 24 июня работать не будут.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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