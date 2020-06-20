Парад Победы в Мурманской области: какие будут ограничения

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:41:11+03:00

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Парад Победы, который состоится в Мурманске и Североморске 24 июня, пройдет с некоторыми ограничениями. Виной тому злосчастный коронавирус, который всегда готов заразить удачно подвернувшегося северянина.

Как сообщили в региональном правительстве, торжественное мероприятие будет проходить с соблюдением правил безопасности. Продуманы противоэпидемические меры для участников парада, ветеранов и зрителей. - Во-первых, в Параде Победы не будут участвовать школьники. Во-вторых, ветеранам проведут тесты на коронавирус. В третьих, будут применяться маски и санитайзеры. Также будет соблюдена социальная дистанция, - отметили в правительстве.

Тем не менее, власти просят северян отдать предпочтение просмотру трансляции Парада Победы дома. Прямой эфир будет показан по ТВ, на сайтах и в соцсетях. Таким образом можно избежать всплеска заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.

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