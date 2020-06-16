Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 16 июня 2020 года: 887 зараженных, 7 умерших

Количество больных коронавирусом в заполярном регионе растет изо дня в день. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в кольском крае выявили еще 65 новых случаев заражения опасной инфекцией. Всего же COVID-19 поразил 4011 человек.

Больше всего заболевших снова оказалось в Мурманске (+43). Всего диагноз поставили 887 жителям областного центра.

Однако среди всех уголков кольского края в коронавирусном топе держит первое место Белокаменка - 2292 инфицированных. На масштабной стройке режим ЧС отменили. За последние сутки там не выявили новых случаев заражения.

Всего в Мурманской области за вычетом Белокаменки заразились опасной инфекцией 1719 человек. Новые случаи подтвердили в Североморске (+4, всего 162), Мончегорске (+2, всего 162), Кольском районе (+6, всего 74), Оленегорске (+2, всего 25), Терском районе (+1, всего 6), Апатитах (+2, всего 175), Кировске (+1, всего 112), Печенгском районе (+3, всего 53) и Кандалакшском районе (+1, всего 20).

В остальных муниципалитетах пока что ситуация стабильная. Но совсем не факт, что надолго. Так, в Полярном – 21 зараженный, Снежногорске и Полярных Зорях – по 6, Ловозерском районе - 6, ЗАТО Заозерск – 3 и Ковдоре - один.

Между тем врачи смогли излечить от коронавируса 2690 человек. Количество летальных исходов от COVID-19 осталось неизменным – от опасной инфекции погибло 7 человек.

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