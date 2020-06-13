Аэропорт "Хибины" снова открыт для северян

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:11:21+03:00

Однако чтобы туда попасть, нужно иметь на руках билет или электронное согласование

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Из-за коронавируса еще в апреле аэропорт "Хибины" пришлось закрыть. Тому поспособствовали закрытые на карантин Апатиты и Кировск, после чего, из-за отсутствия пассажиров, летать самолетам стало не выгодно.

Тем не менее, с наступлением сезона отпусков воздушное сообщение возобновляется. Проезд к аэропорту снова будет доступен. Однако, для того, чтобы туда попасть, нужно иметь при себе некоторые документы.

- Аэропорт "Хибины" возобновляет работу после приостановки из-за короновируса. Правительство Мурманской области приняло постановление, по которому можно заехать в Апатиты - если вы улетаете или прилетаете и имеете на руках билет или если вы провожаете кого-то в аэропорт или встречаете, но при этом нужно оформить электронное согласование, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним: в Териберку и Ура-Губу разрешили въезжать всем желающим. Также снят запрет на выезд из Оленегорска и перемещения внутри Кандалакшского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU