Жители Кузомени спасли от голодной смерти табун, ставший визитной карточкой села

О диких лошадях, живущих на берегу Белого моря, знают далеко за пределами Кольского полуострова. Сотни, тысячи туристов приезжают в Кузомень не только порыбачить, но и полюбоваться этими красивыми животными. Однако мало кто задумывался о том, как тяжело им выживать в суровых северных краях.

Родом из Оймякона

Надо отметить, что просторы Кольского полуострова больше подходят для северных оленей, нежели для лошадей. Как же попали эти красивые животные в наши края?

- В конце 1980-х годов колхоз «Беломорский рыбак» решил завезти на Терский берег овцебыков, яков, а также 14 кобыл и трех жеребцов. Якутских лошадей привезли из Оймякона на самолете военно-транспортной авиации. Для них построили специальную конюшню-загон. Какое-то время они работали в колхозе, но потом были брошены на произвол судьбы. Причина, по которой животных отпустили на вольные хлеба, неизвестна. Одни говорят, что их было сложно заставить работать, другие - что колхоз не смог прокормить лошадей, - рассказывает историю табуна группа «Дикие лошади Кольского полуострова».

Дикие лошади стали настоящей достопримечательностью Терского берега. Фото: Наталья Чунина

Выжить среди песков и в суровые зимы оказалось непросто. Лошади разбрелись по Терскому берегу: одни остались в Чаваньге, другие ушли в Кузомень, третьи – в Тетрино. Но с каждым годом этих прекрасных животных остается все меньше и меньше. На сегодняшний день в Кузомени насчитывается всего пять жеребцов и одна кобыла.

Всем миром

- Каждый год в середине апреля одна из лошадей умирает от истощения. Зимой животным приходится выпрашивать подачки у людей, ведь среди бескрайних снегов найти пропитание невозможно. Им вываливают отходы, иногда могут угостить капустой, хлебом, сухариками. Но что это для взрослого животного, которому нужно 7 - 10 килограммов еды в день? – говорит жительница Кузомени Наталья Чунина. – Летом же лошади довольствуются редкой растительностью, вылезшей из песка, и морской капустой на взморье.

Прошлой весной одна из кобыл умерла на руках у Натальи, смотря своим угасающим глазом прямо в глаза северянки. Это стало последней каплей. Женщина пообещала себе, что сделает все для того, чтобы помочь брошенным людьми животным.

За зиму лошадки съели тонну моркови. Фото: Наталья Чунина

Осенью в соцсетях появился пост с просьбой сделать посильное пожертвование на корм табуну диких лошадей. На него откликнулись не только северяне, но и неравнодушные люди из других регионов.

Наталья Чунина с супругом закупили для подопечных овес, кормовую смесь и овощи, в том числе морковь. Дошло до того, что, пока можно было проехать в отдаленное село, сотрудники предприятий привозили в Кузомень пропитание для красивых и гордых животных целыми микроавтобусами. А для беременной кобылы семья Чуниных построила загон, чтобы ей было где отогреться, для жеребцов сделали временные кормушки. Сначала кормить табун было непросто, но потом дикие животные привыкли к заботе людей и к тому, что еды теперь достаточно, и стали вести себя более спокойно.

Все оказалось не напрасно…

- Такой зимы в жизни лошадей никогда еще не было – они были сыты. Я с ужасом ждала середины апреля, боясь, что кто-нибудь из них опять умрет, но обошлось. Все шестеро живы-здоровы и даже подросли, - радуется Наталья Чунина. – За зиму лошади съели почти тонну моркови. Сейчас мы их тоже подкармливаем, но все больше они питаются самостоятельно: идут на море и находят там различные корешки, морскую капусту и дикий овес.

Однако не все жители Кузомени рады, что затея семьи Чуниных увенчалась успехом. Несмотря на то, что люди пользуются конским навозом для удобрения своих посадок, лошадей все равно недолюбливают за то, что они якобы ломают заборы огородов и бросаются на людей. Но Наталья уверяет, что если к ним не подходить близко, то животные не тронут.

21 мая в табуне и вовсе случилось пополнение. Кобыла родила очаровательного жеребенка. И наконец за долгое время лошадей в Кузомени стало семеро.

Правда, рождение нового члена табуна чуть не стоило жизни его старшему брату – конь пытался выгнать его из стада и покалечил. Годовалый конек несколько дней ходил по селу, как пьяный, и Наталья опасалась, что он погибнет, но, кажется, все обошлось. А вот новорожденному жеребцу повезло куда меньше.

Увы, несмотря на всю заботу людей, новорожденный жеребенок погиб. Фото: Наталья Чунина

- 22 мая произошло несчастье: погиб новорожденный жеребенок. Кобыла с жеребцом и обоими жеребятами паслась на взморье, где уже пробивается травка, далеко от деревни, поэтому никто не видел, что произошло, - рассказывает администратор группы «Дикие лошади Кольского полуострова» Анастасия Волкова.

Наталье Чуниной позвонили и сказали, что на берегу лежит мертвый малыш. Когда они с мужем его увидели, то собаки и птицы уже доедали его останки, поэтому понять, что произошло, уже было нельзя.

- Опять их осталось шестеро: пять жеребцов и кобыла. И жизнь продолжается, - подытожила свой грустный рассказ Анастасия Волкова.

Но, даже несмотря на это несчастье, можно смело сказать, что только благодаря усилиям и доброте семьи Чуниных минувшая зима стала самой лучшей в жизни благородных животных.

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