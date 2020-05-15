2020-05-14T23:17:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 15 мая 2020 года: 58 зараженных, 6 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 15 мая 2020 года
Ника СВЕТЛОВА
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В Мурманской области сохраняется обязательный масочный режим.В Мурманской области сохраняется обязательный масочный режим.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Мурманской области удалось в пять раз замедлить темп прироста больных коронавирусом. Но при этом в регионе ждут вторую волну COVID-19.

По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки в регионе выявили 21 новый случай заболевания COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания составляет 2492.

Лидером по числу ковидных пациентов остается Белокаменка - 2103 (19 новых случаев). Новых пациентов выявили также в Апатитах (+1, 111 всего), Кольском районе (+1, 19 всего).

37 северян болеют коронавирусом в Печенгском районе, 21 - в Полярном, 6 - в Снежногорске, 58 - в Мурманске, 35 - в Североморске, 76 - в Кировске, 4 - в Оленегорске, 10 - в Мончегорске, 5 - в Полярных Зорях, 2 - в Кандалакше, 1 - в Ковдоре, 3 - в Ловозерском районе.

С начала пандемии 668 человек благодаря врачам спаслись от коронавируса (ранее число было больше), 6, к сожалению, умерли. Шестой жертвой стала 69-летняя жительница Кировска. 1818 человек находятся на лечении.

Один из самых насущных сейчас вопросов - это как будут школьник сдавать экзамены и поступать в вузы и ссузы. Девятиклассники в Мурманске вместо ОГЭ сдадут Всероссийские проверочные работы. Правда, уже в начале нового учебного года.

Вузы предложили отложить приемную кампанию до 15 августа. Учебный год в высших учебных заведениях может начаться только 10 сентября. 11-классники в Мурманской области, не планирующие поступать в вузы, могут не сдавать ЕГЭ. А тем, кто собирается стать студентами, уже не получится поменять предметы.

Если экзамены будут, то вот Последний звонок под вопросом.

Неприятная история произошла в Мруманской области со стимулирующими выплатами медикам, работающим с ковидными больным. Суммы оказались смешными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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