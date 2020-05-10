2020-05-10T03:55:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мурманске. Последние новости на 10 мая 2020 года: 46 зараженных, 5 умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Мурманске на 10 мая 2020 года
Наталья ЛОБАНОВА
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Число больных коронавирусом в кольском крае растет.Число больных коронавирусом в кольском крае растет.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Оперативный штаб при правительстве Мурманской области опубликовал последние данные по коронавирусу в регионе на утро 10 мая. Информация, конечно, не самая утешительная.

За сутки в Мурманске выявили еще троих заболевших, общее число пациентов с COVID-19 выросло до 46.

Всего в Мурманской области 2340 ковидных пациентов (18 новых случаев за сутки). При этом 429 пациентов уже вылечили врачи в больницах региона и в мобильном госпитале в Белокаменке.

Мурманск все еще занимает четвертое место по числу заболевших в Мурманской области, при этом приближаясь к третьему. На первом - Белокаменка (2003 человека, 9 новых случаев за сутки), затем идут Апатиты (99, один новый случай) и Кировск (58, два новых случая).

В остальных муниципалитетах ситуация такова: в Печенгском районе коронавирус подхватили 36 человек, Североморске – 29 (+1), Полярном - 21, Мончегорске – 9 (+1), Снежногорске - 6, Кольском районе - 18, Оленегорске - 4 (+1), Ловозерском районе - 3, в Полярных Зорях – 5, Кандалакше - 2, в Ковдоре – 1.

В правительстве региона сообщили, что с 12 мая начнется постепенное ослабление ограничительных мер. Также еще 10 отраслей будут признаны пострадавшими от коронавируса.

В Белокаменке пытаются замедлить рост числа заболевших. Здесь построили общежитие на 150 мест для обсервации. Два общежития из трех построили в рекордные сроки. Также 204 вахтовика из Белокаменки улетели чартером в Самару. После двухнедельной обсервации они смогут вернуться домой.

В Мурманской области один из самых низких показателей смертности из-за COVID-19 в стране. Процент погибших от общего числа заболевших в Мурманской области составляет всего 0,18%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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