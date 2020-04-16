Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Междуречье полностью готов и оборудован аэромобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом
Сегодняшнее положение дел в Белокаменке оставляет желать лучшего, ведь у рабочих на масштабной стройке, где трудятся около 9 тысяч человек, обнаружили злосчастный коронавирус. Всего СOVID-19 подтвержден у 206 человек, трудящихся на объекте. По предварительным данным, источником опасной инфекции стал гражданин Киргизии.
Все это привело к тому, что в Междуречье (на территории этого муниципалитета развернулась глобальная стройка) ввели режим чрезвычайной ситуации. Нужно было незамедлительно разворачивать мобильный госпиталь, дабы не допустить еще большего распространения заразы и не перегружать региональные медучреждения. По просьбе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в этом деле помощь региону оказало МЧС России.
В Белокаменку отправилась группировка специалистов из Ногинского и Невского спасательных центров, а также отряда «Центроспас», чтобы создать временную больницу. Спустя несколько дней мобильный госпиталь готов принимать пациентов.
- В Мурманской области подразделениями МЧС России полностью развернуты и оборудованы аэромобильный госпиталь и пункт временного размещения. Также будет создан специальной пункт санитарной обработки личного состава и техники хлорсодержащими средствами. Всего задействовано около 130 человек (в том числе врачи) и 20 единиц техники, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.
Госпиталь развернули в максимально сжатые сроки - за два с половиной дня. Он оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ, ЭКГ, рентгеном. Есть даже операционный блок.
В госпитале есть аппараты ИВЛ,УЗИ, ЭКГ и рентген. Фото: региональный оперштаб
- На территории почти в три футбольных поля расположены палатки, куда будут поступать на обсервацию здоровые люди и на лечение те, у кого заболевание протекает в легкой форме, - отметили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.
Выезд и въезд в Междуречье сейчас строго ограничен. Белокаменку закрыли на карантин – выехать с территории может только спецтранспорт с разрешения оперштаба области. Тем не менее оснований для остановки масштабной стройки в правительстве Мурманской области не видят, поскольку там несколько площадок, а очаг коронавируса обнаружили только на одной из них. Как уверяет губернатор, у 90% пациентов из Белокаменки болезнь протекает в легкой форме.
- На сегодняшний день на площадке, где находится очаг опасной инфекции, проверены на COVID-19 более 2000 рабочих. Сейчас там развернута работа по тестированию всех людей, задействованных на этой масштабной стройке, - сообщил Андрей Чибис.
В Мурманской области полностью готов мобильный госпиталь.Автор: пресс-служба МЧС России по МО
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Статистика заражения коронавирусом в Мурманске на 15 апреля 2020 года: Больше 77% заболевших – это рабочие со стройки в Белокаменке. В Кольском районе в 5,5 раза больше заболевших, чем в Кировске и Апатитах (Подробности)
Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: Из резервного фонда выделили почти 1,5 миллиона рублей на закупку электронных браслетов для пациентов. С помощью этих устройств планируется контролировать режим изоляции на дому (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»