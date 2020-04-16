Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Междуречье полностью готов и оборудован аэромобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом

Сегодняшнее положение дел в Белокаменке оставляет желать лучшего, ведь у рабочих на масштабной стройке, где трудятся около 9 тысяч человек, обнаружили злосчастный коронавирус. Всего СOVID-19 подтвержден у 206 человек, трудящихся на объекте. По предварительным данным, источником опасной инфекции стал гражданин Киргизии.

Все это привело к тому, что в Междуречье (на территории этого муниципалитета развернулась глобальная стройка) ввели режим чрезвычайной ситуации. Нужно было незамедлительно разворачивать мобильный госпиталь, дабы не допустить еще большего распространения заразы и не перегружать региональные медучреждения. По просьбе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в этом деле помощь региону оказало МЧС России.

В Белокаменку отправилась группировка специалистов из Ногинского и Невского спасательных центров, а также отряда «Центроспас», чтобы создать временную больницу. Спустя несколько дней мобильный госпиталь готов принимать пациентов.

- В Мурманской области подразделениями МЧС России полностью развернуты и оборудованы аэромобильный госпиталь и пункт временного размещения. Также будет создан специальной пункт санитарной обработки личного состава и техники хлорсодержащими средствами. Всего задействовано около 130 человек (в том числе врачи) и 20 единиц техники, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Госпиталь развернули в максимально сжатые сроки - за два с половиной дня. Он оборудован аппаратами ИВЛ, УЗИ, ЭКГ, рентгеном. Есть даже операционный блок.

В госпитале есть аппараты ИВЛ,УЗИ, ЭКГ и рентген. Фото: региональный оперштаб

- На территории почти в три футбольных поля расположены палатки, куда будут поступать на обсервацию здоровые люди и на лечение те, у кого заболевание протекает в легкой форме, - отметили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

Выезд и въезд в Междуречье сейчас строго ограничен. Белокаменку закрыли на карантин – выехать с территории может только спецтранспорт с разрешения оперштаба области. Тем не менее оснований для остановки масштабной стройки в правительстве Мурманской области не видят, поскольку там несколько площадок, а очаг коронавируса обнаружили только на одной из них. Как уверяет губернатор, у 90% пациентов из Белокаменки болезнь протекает в легкой форме.

- На сегодняшний день на площадке, где находится очаг опасной инфекции, проверены на COVID-19 более 2000 рабочих. Сейчас там развернута работа по тестированию всех людей, задействованных на этой масштабной стройке, - сообщил Андрей Чибис.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/773387" frameborder="0"></iframe> В Мурманской области полностью готов мобильный госпиталь.Автор: пресс-служба МЧС России по МО

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