Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 12 апреля 2020 года: 67 заболевших, 87 человек с предварительно положительным диагнозом

По последним данным от оперативного штаба при правительстве Мурманской области, в регионе у 67 человек нашли коронавирус. При этом 10 человек уже вылечились от него.

У 87 человек, в том числе одного несовершеннолетнего, предварительно положительный диагноз. Как и прежде, самая многочисленная группа с COVID-19 - это лица от 18 до 45 лет (71%). Еще 21% - это пациенты от 46 до 65 лет, 5% - дети и 3% - от 66 до 80 лет.

На обсервации находятся 197 человек и 631 человек - на самоизоляции.

Лидером по числу больных остается Кольский район - 26 человек, на втором месте - Апатиты и Кировск (21 заболевший), по 6 человек в Мурманске и ЗАТО Александровск, 5 - в Печенгском районе, 2 - в Мончегорске и один - в ЗАТО Североморск.

В Междуречье, где введены ограничительные меры из-за вспышки коронавируса на стройке Центра крупнотоннажных сооружений, будет создан мобильный госпиталь.

11 апреля стало известно, что в Мурманске скончалась 67-летняя пациентка с пневмонией и предварительно положительным диагнозом.

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