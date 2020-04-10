Мурманские пожарные сняли клип о борьбе с коронавирусом на песню Little Big
Знаменитая песня Uno от российской группы Little Big уже многих вдохновила на творчество. Так, жители Полярных Зорь исполнили под нее зажигательный танец вместе с полярным мишкой. Получилось очень здорово.
К слову, сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области тоже не теряют времени зря, а проявляют активную гражданскую позицию, попутно изучая новые веяния в Интернете. Пожарные решили совместить приятное с полезным: выпустили динамичный клип под композицию Uno, в котором показали, как правильно бороться с коронавирусом.
- В связи с нынешней эпидемиологической обстановкой, используя вдохновение из глобальной сети, мы запускаем челлендж #соблюдайличнуюбезопасность! Уважаемые северяне, соблюдайте режим самоизоляции и пользуйтесь средствами индивидуальной защиты, чтобы остановить распространение инфекции, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области.
От заразы спасатели обмундировались как положено – надели медицинские маски, стерильные перчатки, бахилы, побрызгали вокруг антисептиком и даже измерили температуру. К бою с COVID-19 они совершенно точно готовы!
Мурманские спасатели сняли клип по борьбе с коронавирусом на песню "Uno".Автор: ГУ МЧС России по МО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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