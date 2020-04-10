Коронавирус в Мурманске, последние новости на 10 апреля 2020 года: 44 заболевших, 59 человека - с предварительно положительным диагнозом

Оперативный штаб при правительстве Мурманской области сообщил, что по данным на вечер 9 апреля, в регионе 44 заболевших коронавирусом, 39 из их числа еще проходят лечение, а 5 выздоровели. Предварительно положительный диагноз у 59 человек, в том числе двух несовершеннолетних.

Больше всего больных - в Апатитах и Кировске (21), по 6 человек в Мурманске и ЗАТО Александровске, 5 - в Печенгском районе, 4 - в Кольском районе, по одному - в Североморске и Мончегорске.

94 человека находятся на обсервации, 8 с нее сняты.

Кандалакша и Полярные Зори до недавнего времени были чистыми от COVID-19 городами. Но теперь в каждом из муниципалитетов появились женщины с предварительно положительными диагнозами.

Главная новость последних 24 часов - возбуждение в Мурманской области первого "коронавирусного" уголовного дела. 36-летнему жителю Апатитов, который после отпуска на Кубе не соблюдал карантин, грозит внушительный штраф или лишение свободы.

Впервые в истории региона министерство образования и науки проведет виртуальное родительское собрание.

В правительстве Мурманской области рассказали, можно ли северянам ездить в отпуск. При этом аэропорт "Мурманск" перешел на новый график работы.

Северяне сделали доброе дело - спасли от голодной смерти ездовых собак, которые из-за раннего закрытия туристического сезона остались без корма.

Адвокат прокомментировал, законны ли штрафы за нарушение самоизоляции. А корреспондент "Комсомолки" сходила с полицейскими в рейд.

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