2020-04-02T16:22:02+03:00
Архангельск

Ситуация с коронавирусом в Архангельске: губернатор Архангельской области ограничил доступ на Соловецкий архипелаг

Из-за ситуации с коронавирусом доступ на Соловецкий архипелаг ограничен
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Соловки пока закрыты для туристов.Соловки пока закрыты для туристов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Каждый регион вводит меры для стабилизации ситуации с коронавирусом. Кафе, рестораны, кинотеатры и т.д. закрыты везде, во многих субъектах введен режим полной самоизоляции. Россиян просят сидеть дома и не выходить, даже если погода располагает к прогулкам.

Но не всем писан закон: туристы продолжают использовать нерабочую неделю для поездок по стране. Из-за таких любителей не сидеть на месте в разных субъектах вводят ограничения на посещение природных уголков.

Так, в Мурманской области закрыли и без того достаточно закрытые заповедники, а губернатор Архангельской области Игорь Орлов ограничил доступ на Соловецкий архипелаг.

При этом попасть на Соловки можно, но только местным жителям. Согласно постановлению за подписью губернатора, Архангельский объединенный авиаотряд будет продавать авиабилеты на маршрут Архангельск-Соловки-Архангельск только тем, кто живет в селе Соловецкое.

Из-за коронавируса в области объявлен режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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