Ты не пройдешь! Жители Мурманской области придумывают шутки о коронавирусе

Справляться с пандемией коронавируса лучше всего дома, глядя на месячные запасы туалетной бумаги и гречки. На счет последних пунктов шутки разлетелись по всему Интернету, ведь россияне действительно закупаются именно этими товарами. И жители Мурманской области в этом плане от всех не отстают.

COVID-19 заставляет сейчас нервничать и паниковать целую планету. А, как известно, справляться с проблемами, особенно столь глобальными, всегда проще с долей юмора. «КП» собрала лучшие заполярные шутки, связанные с коронавирусом, которыми делятся северяне в соцсетях.

Как известно, медицинские маски уже давно днем с огнем не сыщешь – все раскупили. Но, главное, что успели защитить от китайской заразы главный мемориал Великой Отечественной войны в Мурманске «Алешу».

Алеша на страже Заполярья в разгар пандемии. Фото: Уютное Заполярье

Мурманчане не забыли позаботиться и о здоровье кота Семена. Он теперь тоже под защитой от разных вирусов. Любой чих прохожего ему теперь не страшен!

Памятник пушистому питомцу нужно тоже оберегать. Фото: vk.com/murmanskgroup

Еще одно животное из Кольского края, а также его друг-человек не остались без внимания в разгар пандемии. Медицинские маски надели на статую коня и стоящего рядом пожарного, которые красуются в галерее пожарной безопасности Мурманской области. Музей временно закрыт из-за коронавируса, но его обитателей успели обезопасить.

Лошадка и его хозяин пока что на карантине. Фото: галерея пожарной безопасности МО

В Мурманском областном краеведческой музее, где, к слову, тоже ограничили экскурсии, решили выяснить, что станет символом сегодняшней ситуации с коронавирусом на Кольском полуострове. В официальной группе музея провели опрос. Победитель уже объявлен – с большим отрывом выиграла медицинская маска. Другими претендентами стали раскупленная в магазинах гречка и удочка, с которой многие уезжают в лес ловить рыбу от греха подальше.

- Обычную медицинскую маску сейчас действительно сложно найти в аптеках. Эту уникальную вещь отдали на примерку нашему мартовскому экспонату месяца – скульптуре древней женщины, - сообщили в мурманском краеведческом музее.

Древняя женщина обзавелась новым полезным аксессуаром. Фото: Мурманский краеведческий музей

Защитили от COVID-19 даже нарисованного викинга. А как иначе тогда пройдет фестиваль исторической реконструкции «Гандвик» в Кандалакше? Возможно, маска поможет, и мероприятие в конце июня все же состоится.

Меч и щит скандинавского героя сейчас не спасут, а вот медицинская маска – вполне. Фото: vk.com/gandvik_kanda

Маску надели даже шоколадке «Аленка», приписав пару букв в начале к ее имени. В связи с пандемией многие компании уходят на удаленную работу дабы не подцепить заразу. Закрываются школы, театры, бассейны, курорты. Болеть никому не хочется, а деньги зарабатывать все равно надо.

- Если работать, то только так! – отмечает на личной странице в соцсетях мурманчанка Юлия Лебедева.

Шоколадка как бы намекает...

Но не все собираются уходить домой на самоизоляцию. Многие вузы Мурманской области переходят на дистанционное обучение, однако, студенты Кандалакшского индустриального колледжа готовы мужественно выносить невзгоды в стенах своего учебного заведения.

Если уж грызть гранит науки, то до последнего! Фото: "Кандалакша вкурсе"

Ну, и напоследок, забавное разоблачение на Арсения Филиппова, руководителя Мурманского регионального отделения ДОСААФ (Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту). Мужчина надел футболку с надписью «С Никорой не общался, Мусатяна не знаю». Как всем известно, глава администрации Мурманска Евгений Никора и президент Федерации шахмат Мурманской области Андроник Мусатян сейчас находятся на карантине, так как оба могли контактировать с ирландцем-шахматистом, который заразился коронавирусом. Однако, как выяснили «Арктик-ТВ», и с тем, и с другим Арсений Филиппов знаком. Видимо, мурманчанин просто очень радуется, красуясь в юморной футболке, что не пошел на последний шахматный турнир в «Меридиане».

Мурманчанин разоблачен! Фото: "Арктик-ТВ"

"КП" продолжает следить за развитием локальных шуток о коронавирусе.