Жители Мурманска сметают с прилавков туалетную бумагу и крупу

17 Март 2020 2020-03-17T18:05:31+03:00

Северяне решили перейти на военное положение и сметают с прилавков продукты. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Власти уверяют, что запас продуктов сформирован и его хватит на всех

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Кажется, северяне всерьез вознамерились перейти на военное положение из-за еще пока официально не подтвержденного первого случая коронавируса в Мурманской области. Напомним: предварительно положительный результат анализа на COVID-19 получен у шахматиста из Ирландии, который приехал в Заполярье на международный турнир.

Сейчас в аптеках уже не оказалось ни медицинских масок, ни антисептиков. В любом магазине, не говоря уже о более крупных торговых точках, можно встретить людей, тележки которых ломятся от туалетной бумаги, круп и консервов.

- Вчера, 16 марта, массово скупали крупы, муку, макароны, ультрапастеризованное молоко и туалетную бумагу, а также разобрали остатки антисептиков, - рассказывает продавец-кассир сети супермаркетов «Дикси» Ольга Лобанова.

Аналогичная ситуация и в других магазинах.

- В наших мурманских магазинах, действительно, наблюдается повышенный спрос на некоторые товары – в основном с длительным сроком хранения. В ближайшее время товарный запас в гипермаркетах будет восстановлен в полной мере. Мы организовали дополнительные поставки для удовлетворения спроса покупателей, - информирует «КП» Мария Филиппова, директор по связям с общественностью и государственными органами компания «Лента».

Призывают не паниковать и власти Мурманской области.

- В России сформирован двухмесячный запас продуктов, который постоянно пополняется. Поэтому продукты с полок магазинов в Заполярье не исчезнут. Все крупнейшие торговые сети подтвердили готовность удовлетворить спрос населения. На федеральном уровне вопрос на особом контроле Минпромторга. Гречки хватит всем! – сообщает оперативный штаб Мурманской области.

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