Под Мурманском произошел взрыв на военном складе, пострадали пять человек

В Мурманской области произошло ЧП: около 16.00 22 марта стало известно, что в Росляково, рядом с главной базой Северного флота, случился взрыв на складе ракетного вооружения. На место происшествия были стянуты экстренные службы.

- На военном складе в Мурманской области взорвался боеприпас, в результате которого получили ранения пять военнослужащих. По предварительным данным, инцидент произошел из-за нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса, - уточнили "КП" в Минобороны.

Как рассказали экстренные службы, два человека находятся в тяжелом состоянии, трое получили травмы средней степени тяжести. Возможно, это не все пострадавшие. По сообщению источника "КП", возможно, пострадали еще три человека. Сейчас информация уточняется.

Сейчас пострадавших доставили в военный госпиталь, их жизни ничего не угрожает. Тем временем, комиссия командования Северного флота проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося инцидентаФото: Ника СВЕТЛОВА

- Я живу на улице Школьная, услышала громкий хлопок, - делится жительница Росляково Наталья. - Знакомые были у автобусной остановки "Сорока" в тот момент. Говорят, было громко, сразу полетели скорые с мигалками. Говорят, молодые солдатики подорвались, их ранило осколками. В каком они состоянии - не знаем, но военный госпиталь в Североморске на ушах. В Росляково и Североморске всегда сердце болит, когда наши ребята страдают, как иначе. Часто это случается.По рассказам местной жительницы, подобный инцидент в Заполярье - это не редкость.

«КП» продолжает следить за развитием событий.

Напомним: 4 марта в Мурманской области пять военнослужащих пострадали во время взрыва на плановых занятиях. ЧП произошло из-за грубого нарушения техники безопасности при использовании имитационного боеприпаса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru