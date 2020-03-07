Женская сборная Мурманской области по хоккею с мячом вернулась с кремлевского льда с «серебром»

В хоккей играют настоящие мужчины? А вот и не факт! Девичья сборная Мурманской области по хоккею с мячом вернулась с Москвы в Заполярье с «серебром». Объединенная команда Мончегорска и Мурманска боролась за победу на юбилейном 10 турнире в столице на призы Святейшего Патриарха. В четырех играх юным северянкам не удалось обойти всего одну команду – горно-алтайский «Чарыс».

Радости северянок от успеха в Москве не было предела. Фото: Из архива сборной

Завоевывать хоккейные ворота на Красной площади с хоккеистками отправился тренер из города металлургов Сергей Бобылев. «Комсомолка» связалась с тренером из Мурманска Еленой Хорошиловой, которая поддерживала связь со спортсменками на протяжении всех соревнований.

- Дети вернулись под огромным впечатлением! Конечно, победы для них – самое большое достижение. А после поездки они буквально живут хоккеем, проснулась еще большая мотивация к спорту. Даже выходные не нужны, думают о покупке новых коньков, - поделилась Елена Хорошилова. - Девчонки обошли Московскую область, Иркутск и Екатеринбург. До первого места не хватило совсем немного – проиграли команде Алтая. Девочки поставили цель – тренироваться, а на следующие соревнования вернуться и обойти своих главных соперников.

Хоккеистки уже поставили перед собой цель - победить команду Алтая в следующем году. Фото: Из архива сборной

Стоит отметить, в предыдущих девяти турнирах девочек совсем не допускали к участию. В этот раз на кремлевский лед вышли пять женских команд. Основной трудностью для заполярной сборной было практически отсутствие совместных тренировок мурманских и мончегорских хоккеисток.

- Переживала, как будут взаимодействовать мои девчонки со спортсменками из Мончегорска, ведь до соревнований они виделись один раз. Нам с Сергеем Бобылевым удалось провести только одну совместную тренировку. Но мои опасения оказались напрасными, девочки быстро подружились и поняли, что они – одна команда. Думаю, если бы наши спортсменки общались дольше и потренировались вместе чуть больше, то вернулись бы домой с первым местом. Они большие умницы! Готовились и днем, и ночью, ни на секунду не расслаблялись и откатывали по две игры в день. Но при этом мне звонили всегда радостные! – отметила тренер.