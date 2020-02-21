2020-02-21T16:52:08+03:00
Спорт

Юные хоккеистки из Мончегорска и Мурманска трижды стали победителями на Красной площади

В Москве прошли соревнования на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Лидия АРСТОВА
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Сборная Мурманская облатсь стала второй в туринре по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Фото: Свято-Вознесенский кафедральный соборСборная Мурманская облатсь стала второй в туринре по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Фото: Свято-Вознесенский кафедральный собор
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Спортсмены Мурманской области нередко возвращаются с федеральных состязаний с кубками и медалями. Ждали того же и от юных спортсменов, которые с 17 февраля сражались за победу в финале турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в Москве. И они оправдали надежды северян.

Всего на главном катке страны прошли матчи с участием 13 детских команд со всей России. Восемь команд мальчиков и пять команд девочек приехали из Новосибирска, Ульяновска, Архангельска, Мурманской области и других регионов, чтобы выяснить, кто из них самый сильный. В первый же день турнира женская сборная из Заполярья одержала сразу две победы. Северянки обыграли соперниц из Иркутской области (3:0) и команду «Звезда Урала» из Екатеринбурга (4:2).

Митрополит Мончегорский и Мурманский Митрофан лично поздравил сборную команду Заполярья с победой - глава Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту принял участие в церемонии награждения. В общем зачете девочки 2008–2009 годов рождения из Мончегорска и Мурманска под руководством тренера Алексея Бобылева заняли второе место.

Хоккеистки выиграли три игры из четырех, уступив лишь в одном матче горно-алтайскому «Чарысу». На их счету было 9 очков, а у победителей турнира 12. До звания чемпионов северянам не хватило всего ничего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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