Погром в мурманской «Мяте» с битами и катаной устроили для того, чтобы проучить молодых охранников

Ночь с 21 на 22 декабря. В лаундж-кафе «Мята», что работало на улице Карла Маркса в Мурманске, идут корпоративы, отдыхают люди. Около часа ночи сюда врываются молодчики с битами и … катаной, начинают крушить все вокруг себя, кидаются на охранников.

Обиженный мужчина

Этим события уже больше года. Наконец, расследование уголовного дела закончено, оно с обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд. А те, кто им занимался, рассказали подробности той ночи и как в Мурманск вернулись 90-е.

Оказалось, что катализатором конфликта стала обычная человеческая обида. Одного из охранников «Мяты» на время отстранили от работы. Организаторы корпоратива, что был в ту ночь, решили, что хотят видеть других секьюрити.

Мужчина естественно затаил злобу и рассказал друзьям о неприятности. А те передали другим приятелям. К слову, все мужчины, которые устроили дебош, давно были знакомы: все занимались единоборствами. Хотя спортсмены из них оказались так себе: у троих есть опыт распространения и употребления наркотиков. Самым молодым участникам компании около 20 лет, самый «возрастной» из них – 32-летний организатор всего случившегося безобразия.

В деле о погроме "Мяты" - 31 том.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Перед тем, как прийти в лаундж-кафе, молодчики отдыхали в другом увеселительном заведении, а затем уже перебрались в «Мяту». Там посидели вчетвером, не оплатили счет и ушли. «Забывшим» о деньгах мурманчанам позвонили из службы охраны «Мяты» и потребовали вернуться и заплатить. И они вернулись, правда, с подкреплением в виде шести человек. На лица надели маски и балаклавы, чтобы их не опознали по камерам видеонаблюдения, с собой взяли оружие. Кстати, закон не запрещает приобретать биты и катаны, хотя как оказалось, им можно нанести серьезный вред.

- У каждого из членов группы была четкая роль. Кто-то не давал посетителям выйти, кто-то ломал предметы, другие напали на охранников, - рассказывает заместитель прокурора Мурманской области Игорь Швецов. – Они хотели нарушить работу кафе и деморализовать новых охранников, показать несостоятельность ново службы охраны, посодействовать возвращению их знакомого на работу.

От грабежа до насилия

Все действо заняло не так уж много времени. Покружив по помещению, хулиганы убежали.

- Особая сложность расследования этого дела была в том, что у него много фигурантов Задерживали их один за другим. Только на ознакомление с материалами дела у обвиняемых и их адвокатов ушло три месяца Никто из них свою вину не признает. Молодой человек, которого отстранили от работы, говорил, что хотел вернуться на работу и это все ему было не нужно, - говорит начальник отдела СЧ СУ УМВД России по Мурманской области Юрий Беляев.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд.Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Четырех участников дебоша в лаундж-кафе обвиняют в по ч.3 ст.33, ч.2 ст.23 У РФ (организация хулиганства, совершенного группой лиц по предварительному сговору), также всем вменяют ч. 1,2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Еще двоих хотят привлечь по ч.1 статьи 222 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), а также п. «а,в» ч.2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия).

В кафе не ради еды

По этим двум мужчинами стоит пояснить. У них явно прослеживалась тяга совершать преступления в кафе и клубах.

- За два месяца до происшествий в «Мяте» 26-летний мурманчанин пришел в клуб «Террасы» и увидел там бывшую жену с молодым человеком. Приревновав девушку, он достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. Также молодые люди под надуманным предлогом – якобы, был долг, - забрать у малознакомого мужчины в кафе «Сахар» 100 тысяч рублей, - пояснил Игорь Швецов.

Три участника событий в «Мяте» ранее были судимы за грабежи, преступления против личности и имущественные, по «наркотическим» статьям.

Когда только началось разбирательство в случившемся, кто-то из мужчин отправился в СИЗО, кто-то под домашний арест. Но сейчас все они попали под запрет определенных действий. Эта форма ограничения похожа на домашний арест, но более мягкая. Например, им можно покидать дом, но только в конкретные часы. А вот пользоваться мобильными телефонами или общаться с другими обвиняемыми – нельзя. Пока идет следствие, новых преступлений молодые люди не совершили.

Из-за разгула компании кафе был причинен ущерб на 350 тысяч рублей, один из охранников получил легкий вред здоровью, другому сломали пальцы на руке. Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы.