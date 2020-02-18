В квартире нашли тело военнослужащего-контрактника Северного флота

Днем 18 февраля стало известно о печальных событиях на Северном флоте. "Би-порт" со ссылкой на свой источник сообщил о гибели трех военнослужащих в одной из войсковых частей в Печенге.

Однако на самом Северном флоте подтвержают смерть лишь одного мужчины.

- Командование Печенгского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводят проверку по факту смерти военнослужащего-контрактника одной из воинских частей, дислоцированной в Мурманской области. 17 февраля военнослужащий по контракту не вышел на службу после выходного дня. Тело военнослужащего без признаков насильственной смерти было обнаружено на квартире по месту проживания. По предварительным данным причиной смерти стал суицид. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возможной причиной происшествия могли стать личные обстоятельства, - сообщает пресс-служба Северного флота.

Напомним: в декабре прошлого года на учебных стрельбах погиб из-за неосторожного обращения с оружием погиб мужчина, служивший по контракту.