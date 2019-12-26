В Мурманской области из-за случайного выстрела погиб военный

На Северном флоте изучают обстоятельства несчастного случая, случившегося в одной из воинских частей в Алакуртти 24 декабря.

- По предварительным данным военнослужащий получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью, вследствие нарушения требований безопасности при обращении с оружием в ходе учебных стрельб, - уточнили в пресс-службе Северного флота.

Пока не уточняется, сам ли молодой мужчин, служивший по контракту, случайно выстрелил в себя или же вина за случившееся лежит на другом человеке.По предварительной информации, военный разбирал пулемет, произошел выстрел. От мгновенной смерти мужчину спасло то, что пуля попала в каску. Но как врачи не пытались его реанимировать, северянин погиб. Комиссия Северного флота совместно с правоохранительными органами провели проверку по факту гибели. По ее итогам было возбуждено уголовное дело.

По неофициальным данным погибшему было 34 года, его звали Олег Кадыров.