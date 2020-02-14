Жительница Мурманска обвинила сотрудника Росгвардии в избиении

Обычный поход в магазин порой может стать крайне экстремальным. Вот и 36-летняя мурманчанка Елена Шалберова, решившая под Новый год совместить поход в гипермаркет с выгулом собаки, попала в переделку. Да в такую, что в ее обстоятельствах теперь приходиться разбираться следователям.

Сходила за продуктами

Скандал в гипермаркете «О’кей» вспыхнул 29 декабря, как водится, из ничего.

- Собаку (немецкую овчарку без намордника. – Ред.) я привязала у магазина, а сама отправилась за продуктами. Видимо, пес отвязался и пошел меня искать, бегая по торговому залу. Я взяла его на поводок и стала выводить из магазина. Одни люди отнеслись к этой ситуации нормально, другие – не очень, - вспоминает события того дня Елена Шалберова. – В толпе один из покупателей меня довольно сильно толкнул. Я возмутилась и толкнула его в ответ.

В этот момент к мурманчанке с овчаркой подоспели охранники магазина. Женщина стала объяснять ситуацию и полезла в карман за мобильником, чтобы вызвать полицию, будучи уверенной, что ничего такого она не совершила, чтобы ее начали толкать.

- Я направилась к выходу, но телефона в кармане не оказалось. Меня спросили, где мой мобильный. Я предположила, что выронила его в тот момент, когда меня толкнули, - описывает происходящее собеседница «КП». – В ответ же услышала: «Иди отсюда! Какой у тебя может быть телефон! Ты на себя посмотри! Бичевка!» Охранники стали толкать меня, оскорблять, началась потасовка.

Уже на улице Елена попросила идущую мимо девушку позвонить в полицию. После звонка охранники столпились вокруг женщины с собакой и продолжили ее толкать. Мурманчанка собралась было идти в отдел полиции на улице Дзержинского, когда подоспели сотрудники Росгвардии.

«Вы меня тоже пришли бить?»

- Я подумала, что это приехали по моему вызову, повернулась, чтобы поздороваться, но меня скрутили, одели наручники и, оскорбляя, повели в допросную при гипермаркете. Там меня начали толкать, швырять, пинать. Я поднимаюсь, пытаюсь что-то сказать, а в ответ получаю два удара. В какой-то момент даже попыталась пса натравить, но он не среагировал. Избивал меня только один росгвардеец, второй его оттащил со словами «Ты что делаешь?» и вытащил из комнаты. Я стала звонить со стационарного телефона, стоявшего в досмотровой, в полицию, но после фразы «Все разговоры записываются» звонок обрывался. Такая же история и с другими экстренными службами, - рассказывает Елена Шалберова.

В тот момент женщина уже впала в отчаяние и не ждала помощи. Но тут приехала полиция. Их она встретила словами: «Вы меня тоже пришли бить?», но блюстители порядка спросили, не у нее ли пропал телефон и после утвердительного ответа, пристегнули наручники к ошейнику собаки и повезли в отдел.

Вы упали!

- Там меня, конечно, уже не били, но смеялись в лицо. Когда приехал мой молодой человек – телефон, кстати, оказался дома, его попросили отговорить меня писать заявление. Потом зашел тот самый росгвардеец с дрожащими руками и ногами и сказал: «Вы упали». Я разделась до трусов прямо перед дежурной частью и показала всем, что он со мной сделал, но в ответ услышала всю ту же фразу о неудачном падении и что могу быть свободна, подчеркнув, что на меня же никто ничего не написал, - возмущается мурманчанка.

Елена Шалберова из отдела полиции отправилась не домой, а прямиком в следственный комитет, адрес которого ей подсказали все те же блюстители порядка. Там она написала заявление, а взамен получила направление на судмедэкспертизу. На следующий день мурманчанка сняла побои и стала ждать звонка следователя, но прошло 10, потом 15 дней с подачи заявления, но вестей так и не было. При этом оказалось, что женщина даже не знает фамилию следователя и в комитет ее не пустили. Пришлось идти в прокуратуру, и снова писать заявление.

Побои женщина сняла, но резульаттов доследственной проверки так и не получила. Фото: Из личного архива Елены Шалберовой

- До сих пор никаких звонков и писем от следователя я не получала. Зато буквально через 10 дней после тех событий из отдела полиции пришел административный протокол со штрафом в 1000 рублей за то, что я ругалась матом в «О’кее». Я его не оплачиваю и намерена обжаловать, - разводит руками пострадавшая женщина. – Для чего нужна Росгвардия? Задержать и доставить в полицию, а не бить человека. Я не преступница! Я даже ничего не украла в гипермаркете!

Никто ее не бил!

Однако у охранников гипермаркета «О’кей», где и произошел конфликт, другая версия.

- 29 декабря нам поступил сигнал, что в отделе овощей находится девушка в неадекватном состоянии с немецкой овчаркой – собака без намордника и поводка, и что она вступила в конфликт с покупателем. Как выяснилось, охранник подошел и попросил ее вывести овчарку на улицу, но был послан. Молодой человек вступился за него, а в ответ она расцарапала ему лицо, да так, что глаз заплыл кровью, и он, не дожидаясь Росгвардии, поехал в травмпункт, - рассказывает старший смены охраны гипермаркета «О’кей» Алексей Кузьмичев.

Женщина же зашла за прилавок с рыбой, куда вход разрешен только продавцам в стерильной одежде. На просьбы охранников и подоспевшего к месту ЧП замдиректора у нарушительницы общественного порядка был один ответ в нецензурной форме.

- За кассовой линией девушка стала травить на нас собаку. При этом ее не смущало, что рядом находятся другие покупатели и дети. Овчарка прикусила одному из наших сотрудников руку, но не сильно. Только когда стало известно, что мы вызвали Росгвардию, она решила ретироваться. Мы стали ее сопровождать, - вспоминает Алексей Владимирович. – На улице девушка пару раз упала: то ли собака ее потянула, то ли она просто поскользнулась. Тут подоспели сотрудники вневедомственной охраны. Уже вместе мы предлагали пойти ей поговорить по-человечески, но были в очередной раз посланы в грубой форме. Когда сотрудники Росгвардии попытались надеть на нее наручники, облокотив на машину, она начала их пинать и бить руками. Собака схватила ее за куртку и разодрала одежду.

По словам Елены, рука сильно отекла после наручников. Фото: Из личного архива Елены Шалберовой

Скандал продолжился в комнате для переговоров. Там, уверяют охранники, женщина продолжила нападать на сотрудников Росгвардии и даже плеваться, и тем пришлось выйти за дверь. Пока охранники оформляли документы, беспокойная посетительница разнесла комнату.

- Стол и скамейка перевернуты, мусор из урны раскидан. Служба клининга час потом наводила порядок, - сыпет подробностями Алексей Кузьмичев. – Физическую силу к девушке никто не применял – у нас же все пишется на камеры. Да и вокруг было человек 50, как вы себе это представляете? Больше скажу, ее никто не оскорблял и, тем более, не называл бичевкой – одета она была прилично.

Кстати, по его словам, полицию вызвала не Елена, а начальник службы охраны.

Что ж, в обстоятельствах этого конфликта теперь разбираются следователи. Однако Алексей Кузьмичев о том, что предновогодний скандал получил продолжение, узнал только от журналистов. Следователь с ним не встречался, да и записи с камер видеонаблюдения не изымал. А ведь в следственном комитете сразу после заявления от Елены Шалберовой начали проверку.

Напомним: это не первый конфликт в этом гипермаркете. Два года назад в «О’кее» на проспекте Ленина две женщины не поделили место в очереди, и одна из них получила по лицу. Тогда охранники не поспешили вмешиваться в ситуацию.

ОФИЦИАЛЬНО

Привлекли за мелкое хулиганство

Павел ХАРЧЕНКО, начальник пресс-службы Управление Росгвардии по Мурманской области, майор полиции:

- В Мурманске 29 декабря 2019 года к прибывшим по тревоге росгвардейцам обратились работники службы охраны гипермаркета. Они указали на женщину, которая вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и приставала к посетителям. На просьбу охраны торгового центра покинуть территорию заведения, не реагировала.

На законные требования сотрудников вневедомственной охраны прекратить противоправные действия, нарушительница оказала активное сопротивление наряду. Учитывая угрозу, которую в тот момент женщина представляла для себя и окружающих, сотрудники надели ей наручники и доставили в отдел полиции для разбирательства. В отношении правонарушительницы вынесено постановление о привлечении ее к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».