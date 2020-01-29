2020-01-29T22:42:10+03:00
Общество

В Финляндии зарегистрирован первый случай коронавируса

Диагноз подтвердился у туристки из Китая, которая приехала из города Ухань
Мария ПАШЕНКОВА
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В Ивало уже третьего туриста госпитализировали с подозрением на коронавирус.В Ивало уже третьего туриста госпитализировали с подозрением на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН
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29 января стало известно, что в Ивало (300 километров от Мурманска) госпитализировали туристку из Китая, которая пожаловалась на плохое самочувствие. Женщина (изначально сообщалось, что это 40-летний мужчина) пять дней назад приехала к нашим соседям из города Ухань, где началась эпидемия коронавируса.

Известно, что два дня 32-летняя гостья чувствовала себя плохо и думала, что у нее грипп. Когда ей стало совсем нехорошо, то она обратилась к врачам. За несколько часов ее анализы доставили в Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения и проверили на коронавирус. Диагноз подтвердился.

- Ожидалось, что случаи, возбужденные туристами, также станут очевидными в Финляндии. Риск распространения заболевания в Финляндии по-прежнему очень низок, поэтому не беспокойтесь, - цитирует Yle.fi главу Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминена.

По прогнозам, коронавирус могут найти еще у пятнадцати человек. Сейчас туристка находится в больнице Лапландии, что в Рованиеми, ее полностью изолировали от других пациентов. Глава местного здравоохранения призывает финнов не паниковать: заболевших новой болезнью готовы обследовать и лечить, врачи уверены, что смогут не допустить распространения вируса.

Напомним: на прошлой неделе в Ивало тоже госпитализировали двух туристов из Ухани с подозрением на коронавирус. К счастью, тогда оказалось, что гости больны другой болезнью. В Мурманской области не зафиксировано случаев новой болезни, но усилены меры безопасности. Так, в аэропорту "Мурманск" у всех прилетающих проверяют температуру, также пассажиров призывают носить маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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