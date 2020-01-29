В Финляндии госпитализировали еще одного туриста из Ухани с подозрением на коронавирус

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:44:39+03:00

В Ивало уже третьего туриста госпитализировали с подозрением на коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

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На прошлой неделе в Ивало, что находится в 300 километрах от Мурманска, с подозрением на коронавирус госпитализировали двух китайских туристов. Оба приехали в Финляндию из города Ухань, в котором и началась вспышка новой смертельной болезни.

К счастью, в тот же день стали известны результаты анализов: гости заболели чем-то другим, но не коронавирусом.

Правда, на этой неделе история повторилась. Опять в Ивало с подозрением на заразу госпитализировали еще одного китайского туриста, тоже приехавшего из Ухани.

- Путешественник пять дней назад приехал из Ухани и перенес двухдневную респираторную инфекцию, говорит Маркку Броас, начальник отдела инфекций в больничном округе Лапландии. Первоначально путешественник обратился за медицинской помощью в медицинский центр Ивало. Броас говорит, что мужчине нет 40 лет, его состояние оценивается как удовлетворительное, - пишет Yle.fi.

Анализы туриста были отправлены в Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения, и результаты ожидаются уже к 18.00 29 января.

Напомним: в Мурманской области больных коронавирусом не было выявлено, но меры безопасности усилены.

ИСТОЧНИК KP.RU