В Мурманской области полицейские нашли сына, который пять лет не выходил на связь со слепой матерью

Хитрюга-судьба порой делает головокружительные кульбиты, раскидывая даже самых близких и родных людей по разным концам страны. Но правило шести рукопожатий никто не отменял.

Вот и у истории с 83-летней Антониной Тереховой из деревни Поливаново под Подольском, которая искала в Мурманской области своего сына Валерия, оказался счастливый конец. Напомним: 58-летний Валерий пять лет не выходил на связь со слепой матерью, и та сильно переживала.

Заметку на сайте «Комсомольской правды» - Мурманск» увидел начальник управления по вопросам миграции УМВД по Мурманской области Борис Макаревич и решил проверить, а жив ли вообще мужчина. Оказалось, что да.

- Наши сотрудники решили помочь пожилой женщине и стали искать Валерия Анатольевича. По указанному в публикации адресу живут другие люди. Тогда полицейские проверили списки предприятий Заполярного и нашли на одном из них Валерия Терехова. Мужчина подтвердил, что давно не был дома в Подмосковье, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Как оказалось, пять лет назад у Валерия Терехова сломался мобильный телефон, а вместе с ним бесследно пропал и номер его мамы. Все эти годы он помнил о ней, и в ближайшее время у него даже намечалась командировка в Москву, и он собирался ее навестить. Но внучка соседки Антонины Тереховой написала пост с просьбой о помощи раньше.

Контактный телефон заждавшейся звонка от сына матери Валерию Анатольевичу передали, но пока у него не нашлось времени, чтобы ей позвонить....