2020-01-16T09:25:36+03:00
Общество

В Мурманской области мать ищет сына, который не выходит на связь пять лет

Антонине Тереховой 82 года, и она очень переживает, что 58-летний Валера не дает о себе знать
Елена МОЛОДЦОВА
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58-летний Валерий Терехов служил в Заполярном, а потом перестал выходить на связь. Фото: culture.ru58-летний Валерий Терехов служил в Заполярном, а потом перестал выходить на связь. Фото: culture.ru
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Объявлениями о пропавших людях никого не удивишь: и взрослые, и подростки регулярно исчезают из поля зрения своих родных, чем сводят их с ума. Уже не первый год не находит себе места от беспокойства 82-летняя Антонина Терехова из подмосковного Подольска.

- Ее сын Валерий Анатольевич Терехов, 19 июня 1961 года рождения, уже пять лет не дает о себе знать. Он родился в Москве и уехал по службе в Мурманскую область. Жил в Заполярном, в доме №27 по улице Ленина. Раньше он часто ей звонил и писал, а потом связь оборвалась, - рассказывает Екатерина Ромашка, внучка соседки Антонины Тереховой.

Девушка просит северян, известных своей добротой и отзывчивостью, откликнуться и помочь найти потерявшегося в далеком Заполярье Валерия Терехова. Связаться с Екатериной можно в соцсетях. Не оставайтесь равнодушными к чужому горю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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