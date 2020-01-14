2020-01-14T13:58:15+03:00
Общество

Таинственная царица ночи: лунное затмение и Суперлуние в Мурманской области

«Комсомолка» собрала лучшие снимки полной Луны на небосводе Заполярья [фото, видео]
Наталья ЛОБАНОВА
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Завораживающее полнолуние можно было наблюдать 10 января. Фото: Влад СеверныйЗавораживающее полнолуние можно было наблюдать 10 января. Фото: Влад Северный

Хоть полярная ночь в Мурманской области и подошла к концу, солнышко пока не хочет радовать северян своими лучами, и лишь совсем немного выглядывает из-за горизонта. Тем не менее другое светило, но уже ночное, предстало в Заполярье во всей красе.

Так, в ночь с 10 на 11 января Кольский край озарило шикарное лунное затмение. В этот день Луна почти полностью зашла в полутень Земли.

Мурманчанин Влад Северный решил поохотиться за серебристой царицей ночи, засняв ее в лучшем виде. Северянин отметил, что местные жители в своем большинстве не замечали чудесную Луну.

- Станция наблюдения - «Мурманск-305 микрорайон». Лунное затмение не страшное! Как нам и обещали, редкое астрономическое явление началось около 20.00 часов, а его пик был в 22 часа. Получил большое удовлетворение от вечерней прогулки с астрономическими упражнениями. Что интересно, проходящие мимо земляки совершенно не обращали внимания на прекрасный лунный диск, у них даже не возникло интереса и подозрений к доморощенному астроному с фотоаппаратом, который больше получаса зарился на небо. На снимках видно, что нижний край диска земной соседки слегка темнее противоположного края, - поделился на своей странице в соцсетях житель областного центра.

В Печенском районе местная жительница Инна Михальчук тоже сфотографировала обворожительную январскую Луну.

Большая луна на небе в Мурманской области. Фото: Инна Михальчук

Большая луна на небе в Мурманской области. Фото: Инна Михальчук

Помимо лунного затмения северян ждало и другое уникальное природное явление – Суперлуние. Оно происходит в редкий момент, когда время полнолуния совпадает со временем максимального приближения Луны к Земле (перигеем). Это случилось 9-11 января. В Мурманской области в эти дни красавица ночи была невероятно большая и яркая.

Ночь в Мурманске озарилась невероятно яркой царицей ночи. Фото: Татьяна Волкова

Ночь в Мурманске озарилась невероятно яркой царицей ночи. Фото: Татьяна Волкова

- А из нашего окошка Луна видится немножко, - срифмовал мурманчанин Сергей Александрович в соцсетях.

Луна красуется в заполярной столице. Фото: Сергей Александрович

Луна красуется в заполярной столице. Фото: Сергей Александрович

Вечером 11 января ночное светило над Мурманском стало почти красным, медленно растворяясь на закате за сопками.

Ночное светило окрасилась в розовый на закате январского дня. Фото: Погода в Мурманске

Ночное светило окрасилась в розовый на закате январского дня. Фото: Погода в Мурманске

Следующее лунное затмение посетит Кольский край уже летом, 5 июня. А новое Суперлуние ожидается на ночном небосводе 9 февраля.

Яркое полнолуние в Мурманске.Автор: Правительство Мурманской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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