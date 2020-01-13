2020-01-13T12:57:58+03:00
Общество

"Раз снежок, два снежок": Подборка самых интересных снеговиков, которых лепили жители Мурманской области

Зимой 2019-2020 северяне мастерили снежную белку, спортсмена и даже Виктора Цоя
Наталья ЛОБАНОВА
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В Мурманске красуются необычные снеговики, усыпанные мышками. Фото: Влад СеверныйВ Мурманске красуются необычные снеговики, усыпанные мышками. Фото: Влад Северный
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В зимнюю пору есть много разных развлечений. Например, можно пойти кататься на лыжах или коньках, поиграть в снежки, сделать какао и посмотреть любимое кино. А еще, если все кругом завалило снегом, а на дворе оттепель – это отличный повод слепить снеговика.

«Комсомолка» собрала лучших снеговиков, которых мастерили жители Мурманской области перед новогодними праздниками и после них.

В центре Мурманска в декабре изваяли двух снеговичков, которые тянут к друг другу руки через пару скамеек. Красавцы укутаны в варежки и шарфики, а на голову им надели шапки с помпоном. Тело снежных героев украсили символом 2020 года – мышками. Получилось довольно интересно и необычно.

Снеговичок тянет руки к своему другу. Фото: Влад Северный

Снеговичок тянет руки к своему другу. Фото: Влад Северный

А еще в заполярной столице в районе Нового Плато красуется целое семейство снеговиков вместе с маленькой собачкой из снега. Их заметил мурманчанин Виктор Костров.

- Я очень люблю такое стихийное народное творчество, так что не удержался и заснял эту сцену. Это настоящее волшебство. Спасибо всем тем, кто это сделал. Искусство воплощает лучшее, что есть в человеке, - отметил местный житель.

Целая семья снеговиков появилось в Мурманске на Новом плато. Фото: Виктор Костров

Целая семья снеговиков появилось в Мурманске на Новом плато. Фото: Виктор Костров

Областной центр в декабре и январе был не очень щедр на снеговиков, а вот северяне из Апатитов налепили их вагон и маленькую тележку.

Самым оригинальным, пожалуй, стал сотворенный из снега Виктор Цой, который сидит на клумбе у кинотеатра «Полярный». На коленях певца лежит одинокая роза и табличка с надписью: «Вечная память поэту, художнику и музыканту тех времен. Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. Цой жив». Автором такой необычной снежной скульптуры стал пятиклассник Сережа, который изваял лидера рок-группы «Кино» вместе со своими друзьями.

Знаменитого музыканта изваял пятиклассник Сережа вместе с друзьями. Фото: vk.com/narodnoetvx

Знаменитого музыканта изваял пятиклассник Сережа вместе с друзьями. Фото: vk.com/narodnoetvx

Также в Апатитах слепили большую белку, которая красуется в городском парке.

Большая снежная белка нашла местечко в городском парке. Фото: vk.com/narodnoetvx

Большая снежная белка нашла местечко в городском парке. Фото: vk.com/narodnoetvx

А у дома №60 на улице Ленина стоит милый снеговичок с большими глазами, в желтом шарфе и красном колпачке, которого смастерила местная жительница Маргарита Роянова.

Снеговик из Апатитов приоделся в желтый шарфик

Снеговик из Апатитов приоделся в желтый шарфик

Другая жительница Апатитов Татьяна Бровина создала снежного спортсмена с зелеными волосами, на которого одели стартовую майку.

Снежный спортсмен готов к победе! Фото: Татьяна Бровина

Снежный спортсмен готов к победе! Фото: Татьяна Бровина

Мончегорск тоже отличился. Так, на улице Металлургов, 22 в начале января слепили интересную скульптуру. Фигуру по пояс с невозмутимым взглядом и модной прической изваяли посреди дороги.

Фигуру с многозначительный взглядом слепили в Мончегорске. Фото: Елин Максим

Фигуру с многозначительный взглядом слепили в Мончегорске. Фото: Елин Максим

В Коле нашелся снеговичок с рогами из веток и интеллигентный снежный персонаж в цилиндре.

Снеговичок с рогами появился этой зимой в Коле. Фото: vk.com/severomorskie_vesti

Снеговичок с рогами появился этой зимой в Коле. Фото: vk.com/severomorskie_vesti

Зимний герой в шляпе оказался в компании - ему вылепили даму сердца... или просто друга.

Все дело в шляпе! Фото: vk.com/severomorskie_vesti

Все дело в шляпе! Фото: vk.com/severomorskie_vesti

А в Североморске на улице Душенова красуются три разноцветных снежных героя, в новогодних колпачках и мишуре.

Разноцветные красавчики стоят в Североморске. Фото: Александр Лутохин

Разноцветные красавчики стоят в Североморске. Фото: Александр Лутохин

В общем, креатива в создании снежных существ этой зимой у жителей Мурманской области хоть отбавляй!

ИСТОЧНИК KP.RU

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