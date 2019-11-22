В Апатитах дети слепили из снега Виктора Цоя

СЕГОДНЯ 08:51 2019-11-22T08:51:42+03:00

Мальчики и девочки вложили ему в руки бумагу с надписью "Кто умер, но не забыт, тот бессмертен"

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Сначала снегопады, затем оттепель - идеальное сочетание для тех, кто любит лепить снеговиков. Интересные фигуры появляются то в одном городе Мурманской области, то в другом. Но Апатиты пока, пожалуй, в лидерах по креативу.

Здесь вечером 21 ноября у кинотеатра "Полярный" появилась снежная фигура... Виктора Цоя. Она сидит на клумбе. В руках табличка с надписью "Виктор Робертович Цой" и годами жизни, на коленях - листок бумаги с надписью "Вечная память поэту, художнику и музыканту тех времен. Кто умер, но не забыт, тот бессмертен. Цой жив".

Апатитчане гадали, кто же из горожан так любит творчество группы "Кино". Оказалось, что это вовсе не взрослые, чья молодость прошла под звуки "Звезда по имени Солнце" и "Группы крови".

- Автор апатитского снежного Цоя – пятиклассник Сережа! Необычного снеговика он создал вместе с друзьями, - пишет группа "Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ".

Кстати, лепить Виктора Цоя Сереже помогали не только мальчики, но и девочки.

Фигуру лидера "Кино" вылепил пятиклассник Сережа со своими друзьями. Фото: vk.com/narodnoetvx

ИСТОЧНИК KP.RU