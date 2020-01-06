«Лучше чем северное сияние»: В Доме ручных енотов в Мурманске ждут пополнение

В группе Дома енотов «Енотополис» за полтора года его работы накопился не один десяток восторженных отзывов. Судя по всем, горожане и гости столицы Заполярья буквально влюбились пушистых лекарей и готовы встречаться с ними снова и снова.

Напомним: Дом енотов распахнул свои двери в Мурманске в августе 2018 года. Его обитателями стали шесть очаровательных енотов, которых идейных вдохновитель проекта и владелец «Енотополиса» Сергей Лунев привез из Москвы. Молли, Ева, Венера, Чиззи, Локи и Изи за это время прижились на холодном Севере.

Шустрые воришки

- Наши подопечные в отличном состоянии и прекрасно себя чувствуют в условиях Заполярья. Они всегда активны. Спят они, конечно, больше чем мы – в этом им прямо можно позавидовать. Полярная ночь практически не влияет на енотов, разве спать стали чуть больше, - рассказывает о своих питомцах Сергей Лунев. – Сейчас у них идет набор веса. Что касается рациона, то он более чем разнообразный: несколько видов орехов, изюм, виноград, а иногда и крабовое мясо с креветками. Любят перепелиные яйца, а перед сном кушают детские кашки. В общем, они настоящие гурманы!

От каждого гостя пушистые лекари ждут угощения. Фото: Енотополис

А в свободное от сна и еды время неутомимые обитатели «Енотополиса» ищут приключения на свою пушистую пятую точку. Как только они заехали в свой новый дом, у них была мания на подвесные потолки – они хотели постоянно туда залезть и проверить, что там. Пришлось хозяину потратить кругленькую сумму на более безопасную для питомцев отделку. Правда, шустрая шестерка тут же переключилась на новый объект – дверь. Несколько раз хвостатые сорванцы устраивали побег: открывали замки, распахивали двери и устраивали погром. Так что пропадающее содержимое карманов – сущие мелочи.

30 тысяч посетителей

Правда, несмотря на все казусы, Сергей Лунев решился на расширение своего необычного Дома.

Хвостатые обитатели Дома енотов легко находят общий язык со всеми. Фото: Енотополис

- Семья у нас пополняется! Иногда нам отдают енотиков, которые не ужились со своими хозяевами. Часто мы выкупаем их из семей или приютов, и ищем им новый дом, - говорит собеседник «КП». – Сейчас идут переговоры с приютом, который выкупили пять пушистых лекарей, и возможно они переедут жить к нам. Сейчас у нас только один новичок – полугодовалый малыш Сэми.

В интерьере «Енотополиса» постоянно происходят изменения. Так в ближайшее время откроется еще одно помещение с игровой и фотозоной. В общем, новичкам будет, где развернуться, а еще их ждет внимание и ласка, как со стороны персонала, так и со стороны посетителей.

- Со дня открытия к нам пришло более 30 тысяч человек. Приезжали гости из США, Польши, Дании, Финляндии, Вьетнама, Тайланда, Франции и других стран. Без ложной скромности скажу, что все уходили от нас в полном восторге. Были даже отзывы, что наши енотики лучше, чем северное сияние. Это очень приятно! – улыбается Сергей Лунев.

Гости гостями, а тихий час по расписанию - с 15.30 до 17.30. Фото: Енотополис.

Правда, успех не вскружил голову предпринимателю. Он по-прежнему старается держать марку – следит, чтобы обслуживание, чистота и порядок были на высшем уровне, а его хвостатые подопечные 24 часа семь дней в неделю чувствовали себя домашними любимцами и были обласканы.

Социальный бизнес

- Первый год был ажиотаж, и проект окупался полностью. Сейчас это больше социальный бизнес, который приносит радость и теплоту городу. Мы постоянно участвуем в благотворительных акциях, сотрудничаем с Фондом защиты животных «Путеводная звезда» и помогаем им, как можем, - описывают еще одну сторону своего дела мурманчанин. – Наши частые гости – люди с ограниченными возможностями, которые приходят к нам на льготных условиях. Выручка есть, но она небольшая.

Еноты дарят своим посетителям неподдельную радость и неописуемый восторг. Фото: Енотополис

Увы, как бы не старался Сергей, но денег не всегда хватает на новые игрушки и оборудование для енотов. Правда, здесь приходят на помощь гости, которые приносят своим хвостатым друзьям подарки. Кроме того, сейчас бизнесмен готовится к новому закону, запрещающем контактные зоопарки, и новшествам, которые он сулит.

Тем не менее, мурманчанин не унывает и надеется, что «Енотополис» будет радовать горожан и гостей столицы Заполярья еще не один год. Кроме того, Сергей Лунев решил подарить Мурманску еще одно теплое и уютное местечко – котокафе. Но подробности этого нового проекта, он пока держит в секрете.