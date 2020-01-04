Директор мурманского «Севжилсервиса» Олег Курбатов: «На нашу управляющую компанию поступает не больше жалоб, чем на другие»

Управляющих компаний в Мурманске вагон и маленькая тележка. Некоторые из них стараются добросовестно выполнять свою работу, а другие – не очень. Так, больше всего местные жители засыпают жалобами небезызвестную управляющую компанию ООО «Севжилсервис», у которой еще в конце августа собирались отозвать лицензию. Однако, несмотря на все нависшие проблемы, организация продолжает работать. «Комсомолка» побеседовала с директором «Севжилсервиса» Олегом Курбатовым и выяснила, в чем причина массовых претензий со стороны мурманчан и где кроются сложности работы в сфере ЖКХ и как обстоят дела с лицензией.

В конце лета губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что лицензия «Севжилсервис» будет аннулирована. Но на самом деле этого не случилось.

- Нас не лишали лицензии, это заявление сильно преувеличено. Из нее исключили ряд домов, но сама лицензия действительна. Опять-таки, такое решение госжилинспекция Мурманской области приняла по причине долгов перед ресурсоснабжающими организациями. А они образовались из-за недобросовестности ряда граждан. Многие, к сожалению, не задумываются, что когда они не платят, например, за отопление, это оборачивается убытком для управляющей организации. И это общая беда. Если в ближайшее время проблема не будет решена на законодательном уровне, если не повысят нормативы потребления и не ужесточат ответственность для жильцов, абсолютно все участники рынка могут оказаться в подобной ситуации, - объясняет Олег Курбатов.

Как выяснилось, проблемы управляющей организации связаны в основном с тем, что собственники жилья сами не хотят платить за работу коммунальщиков. Отсюда – постоянные жалобы.

- У нас есть расшифровка платы за те услуги, которые мы оказываем собственникам. Она есть в каждом договоре. По большей степени жалобы поступают именно на ту работу, плата за которую минимальна. Утверждают ее и объем работ – собственники. Если собственники заказали и утвердили своим решением работы по ремонту дома на 1 рубль с квадратного метра, а это примерно 40 тысяч в год со стандартного дома, то и сделано будет ровно на эту сумму. Естественно, таких денег недостаточно, чтобы привести дома в порядок, но это заказ собственников. Оставшиеся деньги идут на содержание сетей, уборку и так далее. Кстати у нас хватает домов, где жалобы практически отсутствуют и там многое сделано. Причина как раз в том, что люди там приняли решение платить за ремонт хотя бы в условиях минимальной потребности. Это всего 4 рубля с квадратного метра, но зато это работает, - отмечает собеседник «КП».

Оказывается, собственники жилья сами не хотят платить за работу коммунальщиковФото: Александр ГЛУЗ

Кругом претензии

Полистав соцсети, можно найти массу претензий от жильцов, которые поступают в адрес именно «Севжилсервиса». Тем не менее, директор управляющей компании считает, что это связано с количеством домов, которые находятся в их подчинении и на самом деле жалоб выходит не так уж и много.

- Давайте исходить из того, что наша управляющая компания - самая крупная в регионе. У нас под ответственностью порядка 300 домов, поэтому и обращаются чаще. И когда звучит цифра – на «Севжилсервис» поступило 100 жалоб, все хватаются за голову, ведь это много. Но фактически это значит, что пожаловалось на компанию меньше 1% населения, которые живут у нее на фонде. И в то же время компании, на которых поступило 10 жалоб и у которой всего 4-5 домов в подчинении, нигде не фигурируют. А такие цифры гораздо страшнее, потому что в ее случае услугами недовольны уже порядка 5% населения, - поясняет Олег Витальевич.

В основном заполярные жители жалуются на протекающие крыши, которые никто не хочет чинить. По словам директора управляющей компании, с этой проблемой тяжело бороться из-за ветхости большинства домов.

- Конечно, мы знаем о ситуациях с протечками кровли, будем их решать. Например, в домах №30/1 и №25 по улице Аскольдовцев, доме №32/1 по улице Чумбарова-Лучинского в последние два года выполнялись очень большие объемы работ, но, к сожалению, локальными мерами надлежащего результата пока не удалось добиться, ведь домовой фонд очень изношен. Крыши в большинстве случаев требуют капитального ремонта. По мере возможности включаем дома в краткосрочные и иные региональные программы, но они тоже не резиновые. Поэтому быстро решить проблему не всегда удается, - рассказывает директор УК.

Некоторые северяне также выражают свое недовольство по поводу отсутствия косметического ремонта в подъездах. Например, жильцы дома № 9/4 по улице Лобова пишут, что «стены и подоконники обшарпаны, а после пожара у входа в подъезд просто черные». Из-за этого на управляющую компанию подали в суд, но «Севжилсервис» не видит смысла обновлять подъезд, ведь починки требует дом целиком.

- Мы не отказываемся выполнять решение суда, но очень скептически относимся к ажиотажу по поводу обязательного ремонта подъездов. Тут сам дом требует восстановления. Косметический ремонт там делать сейчас нецелесообразно, невыгодно, но на следующий год он в планах стоит. Мы идем сначала по пути безопасности, а потом создаем благоприятные условия. Лишний раз важно не соринку убрать, а сбить сосульку, которая угрожает здоровью людей, - отметил руководитель «Севжилсервиса».

В "Севжилсервисе" сначала решают проблемы безопасности, а потом уже красоты в подъездах. Фото: vk.com/murmanskgroup

В начале декабря Мурманск завалило снегом, поэтому люди стали жаловаться вдобавок и на то, что дороги во дворах чистят не вовремя. Но и на это есть свои причины.

- Были крайне неблагоприятные условия. Из-за сильных снегопадов планы приходится корректировать, и не всегда уборка можно быть проведена в тот день, когда было обещано. Однако мы к этому вопросу через день-два возвращаемся и запускаем снегоуборочную технику, - поясняет Олег Курбатов.

Управляющая компания также активно ведет свою работу в соцсетях, стараясь учитывать все замечания, которые поступают от недовольных северян.

- Соцсети помогают нам исправлять локальные проблемы, которые нужно поскорее решить. Это как дополнительный источник обмена информацией с собственниками. Мы реагируем на обращения в нашей группе «Вконтакте» и воспринимаем их в равной степени, как если бы человек обратился в дежурно-диспетчерскую службу. ЖКХ – одна из самых сложных сфер жизнедеятельности, так что здесь не обходится без критики. Мы воспринимаем ее как инструмент, с помощью которого можно улучшить ситуацию, - отмечает директор компании.

Мурманчане неустанно жалуются на то, что управляющая компания не чистит дворы от снега. Фото: vk.com/murmanskgroup

О процветании и конкуренции

Недавно в заполярной столице открылась «Управляющая компания Мурманской области», которая могла бы стать конкурентом «Севжилсервису». Однако руководство последнего не собирается соперничать с новой организацией.

- Жилищные услуги тоже относятся к первому уровню жизнеобеспечения, поэтому работы хватит на всех. Так что недавно появившуюся компанию мы воспринимаем как младших коллег и готовы, по мере возможности, оказать поддержку. Ведь каждого «новичка» ожидают те трудности, с которыми нам приходится сталкиваться ежедневно: тяжелые климатические условия, фонд, средний возраст которого составляет 30-40 лет, и жильцы, далекие от понимания, что содержание общего имущества является их обязанностью, а управляющая компания – лишь инструмент для ее реализации. Определенный момент соперничества, конечно же, присутствует, но здесь на нашей стороне многолетний опыт и проверенные на практике механизмы, позволяющие добиться максимального эффекта в сложившейся ситуации, - объясняет собеседник «Комсомолки».

У «Севжилсервиса», который начал свою работу в 2008 году, не только 300 домов в подчинении, но и около 400 работников, которые ежедневно трудятся на благо горожан. Но если вдруг рабочих рук не хватает, директор управляющей компании сам может взять в руки лопату и пойти убирать снег.

- Если нужно, могу пойти убирать снег или сбивать сосульки. Но я работаю здесь только месяц, так что еще не приходилось таким делом заниматься. Раньше я работал на руководящей должности в управляющей компании в Североморске, и там у меня такой опыт был. До моего прихода, летом, работники «Севжилсервиса» вместе с бухгалтерами, отделом кадров и юристами выходили на летний субботник. Это нормальное явление, - делится Олег Витальевич. - Конечно, понятие процветания для сферы ЖКХ будет неуместно. Но можно сказать, что мы сейчас чувствуем себя вполне уверенно, - с улыбкой отметил Олег Курбатов.

В Госжилинспекции все происходящее с УК называют кризисом и уроком для коллег по цеху. Из которого пытались найти выход. Нашли ли? Ответят на это жильцы домов, которые обслуживает «Севжилсервис».

Справка «КП»

Топ-3 самых громких скандала, связанных с «Севжилсервисом»

1. Отзыв лицензии из-за многочисленных жалоб жильцов на управляющую компанию в 2019 году.

2. Обыски судебных приставов в офисе «Севжилсервиса» из-за злостного неисполнения решений судов по ремонтам жилых домов в 2018 году.

3. В 2011 году управляющая компания отказалась от обслуживания более 80 домов прямо перед началом отопительного сезона, из-за чего жильцы остались без тепла.