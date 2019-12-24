Индекс оливье в Мурманской области: во сколько обойдутся северянам новогодние салаты
Говорят, под Новый год… считают индекс оливье и сельди под шубой. Что это такое и для чего нужно?
Если говорить просто, то эксперты берут классические рецепты любимых новогодних салатов и смотрят, сколько в среднем обойдутся эти блюда. И сравнение цен за разные года покажет, как дорожает праздничный стол.
В этом году Росстат уже посчитал индексы и получил такие результаты.
Для расчета индекса предлагается классический рецепт салата:
Консервированные огурцы (500 г) - 164 руб/кг,
горошек (380 г) - 164 руб/кг,
картофель (500 г) — 20 руб/кг,
морковь (200 г) — 26 руб/кг,
куриные яйца (4 шт.) - 59 руб/ 10 штук
вареная колбаса (300 г) - 396 руб/кг,
майонез (200 г) - 176 руб/кг
репчатый лук (100 г) - 24 руб/кг.
Учитывая рецептуру, приготовления, четыре порции салата обойдутся в 340 рублей, а в 2018 году это же количество обходилось в 325 рубля.
Индекс сельди под шубой:
соленая сельдь (350 г) - 196 руб/кг,
картофель (400 г) — до 20 руб/кг,
столовая свекла (350 г) - 25 руб/кг,
морковь (200 г) — 26 руб/кг,
куриные яйца (2 шт.) 59 руб/10 штук
репчатый лук (100 г) - 24 руб/кг,
майонез (300 г) - 176 руб/кг.
Учитывая исходные данные, четыре порции салата обойдутся в 157 рублей (в 2018 году было 153 рубля).
Сельдь под шубой - обязательное блюдо на новогоднем столе для многих россиян.Фото: Иван ПРОХОРОВ
А У НАС
Сколько надо заплатить жителям Мурманской области за любимые салаты, ведь у нас цены обычно выше, чем во многих других городах? Заглядываем на Мурманскстат, изучаем их отчеты по стоимости продуктов и считаем.
Индекс оливье для Мурманской области
Консервированные огурцы (500 г) - 175 руб/кг,
горошек (380 г) - 167 руб/кг,
картофель (500 г) — 24,8 руб/кг,
морковь (200 г) — 28,20 руб/кг,
куриные яйца (4 шт.) - 67,90 руб/10 штук,
вареная колбаса (300 г) - 450 руб/кг,
майонез (200 г) - 179 руб/кг
репчатый лук (100 г) - 29,46 руб/кг.
Четыре порции салата обойдутся в 370 рублей. Для сравнения в том году стоимость была…570 рублей.
Индекс сельди под шубой:
соленая сельдь (350 г) - 203 руб/кг,
картофель (400 г) — 24,8 руб/кг,
столовая свекла (350 г) - 29 руб/кг,
морковь (200 г) — 28,20 руб/кг,
куриные яйца (2 шт.) 67,90 руб /10 штук
репчатый лук (100 г) - 29,46 руб /кг,
майонез (300 г) - 179 руб/кг.
Четыре порции салата обойдутся в 167 рублей. Для сравнения в том году стоимость была…197 рублей.
Неужели в этом году на новогоднем столе можно сэкономить?
ИСТОЧНИК KP.RU