Индекс оливье в Мурманской области: во сколько обойдутся северянам новогодние салаты

Говорят, под Новый год… считают индекс оливье и сельди под шубой. Что это такое и для чего нужно?

Если говорить просто, то эксперты берут классические рецепты любимых новогодних салатов и смотрят, сколько в среднем обойдутся эти блюда. И сравнение цен за разные года покажет, как дорожает праздничный стол.

В этом году Росстат уже посчитал индексы и получил такие результаты.

Для расчета индекса предлагается классический рецепт салата:

Консервированные огурцы (500 г) - 164 руб/кг,

горошек (380 г) - 164 руб/кг,

картофель (500 г) — 20 руб/кг,

морковь (200 г) — 26 руб/кг,

куриные яйца (4 шт.) - 59 руб/ 10 штук

вареная колбаса (300 г) - 396 руб/кг,

майонез (200 г) - 176 руб/кг

репчатый лук (100 г) - 24 руб/кг.

Учитывая рецептуру, приготовления, четыре порции салата обойдутся в 340 рублей, а в 2018 году это же количество обходилось в 325 рубля.

Индекс сельди под шубой:

соленая сельдь (350 г) - 196 руб/кг,

картофель (400 г) — до 20 руб/кг,

столовая свекла (350 г) - 25 руб/кг,

морковь (200 г) — 26 руб/кг,

куриные яйца (2 шт.) 59 руб/10 штук

репчатый лук (100 г) - 24 руб/кг,

майонез (300 г) - 176 руб/кг.

Учитывая исходные данные, четыре порции салата обойдутся в 157 рублей (в 2018 году было 153 рубля).

Сельдь под шубой - обязательное блюдо на новогоднем столе для многих россиян.Фото: Иван ПРОХОРОВ

А У НАС

Сколько надо заплатить жителям Мурманской области за любимые салаты, ведь у нас цены обычно выше, чем во многих других городах? Заглядываем на Мурманскстат, изучаем их отчеты по стоимости продуктов и считаем.

Индекс оливье для Мурманской области

Консервированные огурцы (500 г) - 175 руб/кг,

горошек (380 г) - 167 руб/кг,

картофель (500 г) — 24,8 руб/кг,

морковь (200 г) — 28,20 руб/кг,

куриные яйца (4 шт.) - 67,90 руб/10 штук,

вареная колбаса (300 г) - 450 руб/кг,

майонез (200 г) - 179 руб/кг

репчатый лук (100 г) - 29,46 руб/кг.

Четыре порции салата обойдутся в 370 рублей. Для сравнения в том году стоимость была…570 рублей.

Индекс сельди под шубой:

соленая сельдь (350 г) - 203 руб/кг,

картофель (400 г) — 24,8 руб/кг,

столовая свекла (350 г) - 29 руб/кг,

морковь (200 г) — 28,20 руб/кг,

куриные яйца (2 шт.) 67,90 руб /10 штук

репчатый лук (100 г) - 29,46 руб /кг,

майонез (300 г) - 179 руб/кг.

Четыре порции салата обойдутся в 167 рублей. Для сравнения в том году стоимость была…197 рублей.

Неужели в этом году на новогоднем столе можно сэкономить?