Готовимся к Новому году: насколько в Заполярье подорожали оливье и «шуба»

До Нового года осталось три недели! Уже можно закупаться продуктами к праздничному столу, ведь тот же консервированный горошек много места не займет, а в салат всегда пригодится. Иначе будет как в фильме про «Елки-2», где герой Ивана Урганта нажил себе проблем из-за злополучной банки. Вот только хватит ли денег на все блюда, которые хочется приготовить? Посмотрим по индексу салатов оливье и селедки под шубой.

Самое новогоднее блюдо

Такой индекс выводят каждый декабрь, чтобы посмотреть, как подорожали (или подешевели, хотя это вряд ли) традиционные новогодние блюда. И первое - это оливье. Конечно, рецептов главного новогоднего салата много, но возьмем самый традиционный.

Для оливье это:

колбаса вареная – 0,7 кг;

картофель – 0,7 кг;

яйца – 6 штук,

майонез – 250 гр;

банка зеленого горошка;

морковь – 100 гр;

лук – 100 гр;

свежие огурцы – 300 гр.

Чтобы не запутаться в стоимости продуктов по магазинам, мы взяли эти данные у Мурманскстата (отчет о средних потребительских ценах (тарифах) на отдельные товары и услуги за 3 декабря 2018 года).

У нас получился следующий результат.

Колбаса (511 рублей за килограмм) – 358 рубля, картофель (27 рублей за килограмм) – 19 рублей, яйца (64 рубля за десяток) - 38 рублей, майонез (195 рублей за упаковку) – 49 рублей, горошек (у Мурманскстата нет данных по нему, поэтому мы взяли цену в 60 рублей за банку), морковь (33 рубля за килограмм) – 3 рубля, лук (30 рублей за килограмм) – 3 рубля, свежие огурцы (132 рубля за килограмм) – 40 рублей.

Итого: оливье на новогодний стол 2018/2019 будет стоить 570 рублей.

Индекс оливье.

Рыбка золотая?

Для индекса селедки под шубой мы взяли следующий рецепт:

сельдь (разделанная) – 600 гр,

свекла столовая – 500 гр,

картофель – 300 гр,

морковь – 200 гр,

лук репчатый – 100 гр,

яйцо куриное – 4 штуки,

майонез – 300 гр.

Расчеты получились такими: сельдь (129 рублей за килограмм) – 77 рублей, свекла (мы взяли стоимость в 40 рублей за килограмм) – 20 рублей, картофель (27 рублей за килограмм) – 8 рублей, морковь (33 рубля за килограмм) – 6 рублей, лук (30 рублей за килограмм) – 3 рубля, яйцо (64 рубля за десяток) – 25 рублей, майонез (195 рублей за упаковку) – 58 рублей.

Итого: селедка под шубой на новогодний стол 2018/2019 будет стоить 197 рублей.

Индекс селедки под шубой.

В декабре 2017 года индекс оливье составил 535 рублей, а селедки под шубой – 173 рубля. Два салата подорожали на 6 и 12%.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным Росстата, для всей страны эти данные за октябрь 2018 года составляют 325 и 153 рубля соответственно. Статистики также сравнили, сколько стоит оливье и селедка под шубой в разных регионах страны. Но орган статистики взял за основу несколько иной рецепт, чем мы: 400 граммов консервированных огурцов, 380 граммов горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, четыре куриных яйца, 300 граммов вареной колбасы, 200 граммов майонеза и 100 граммов – репчатого лука.

КСТАТИ

Цены на курицу кусаются

Периодически в новостной ленте появляются вкусные рейтинги, касающиеся Мурманской области. Хотя правильно сказать, вкусные и грустные. Ведь такие исследования рассказывают, сколько стоят продукты в Заполярье и сколько в других регионах.

Например, оказалось, что в Мурманске самая дорогая курица среди крупных городов. По данным оператора фискальных данных «Такском», с октября 2017 года по ноябрь 2018-го средняя цена килограмма мяса курицы составила 372 рубля за килограмм. Первое место по продажам заняли куриные голени. Их средняя цена составила 180-220 рублей за кило. На втором месте бедра (170-200 рублей), на третьем грудки (300-350 рублей), а замыкают рейтинг предпочтений крылья (170-200 рублей).

По шоколаду мы вошли в ТОП-5 по дороговизне. Средняя стоимость плитки у нас – 73 рублей. Дороже только в Санкт-Петербурге – 78 рублей, в Москве и Владивостоке –87 и 89 рублей соответственно. А вот кефир у нас не так дорог – 48 рублей за упаковку. Тогда как во Владивостоке (и это рекорд) – 66 рублей.