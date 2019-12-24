2019-12-24T11:43:57+03:00
Общество

Глава Мурманской области спустился под землю

Андрей Чибис посмотрел в работе уникальные технологии дистанционного бурения на Кировском руднике КФ АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»)
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В сопровождении руководства КФ АО «Апатит» глава региона смог познакомиться с технологическими процессами, которые происходят на подземных горизонтах. Фото: правительство Мурманской областиВ сопровождении руководства КФ АО «Апатит» глава региона смог познакомиться с технологическими процессами, которые происходят на подземных горизонтах. Фото: правительство Мурманской области
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил старейший рудник в Хибинах – Кировский рудник КФ АО «Апатит», и лично убедился в том, что это высокотехнологичное современное производство.

Знакомство начали с диспетчерской и кабинета дистанционного бурения, где губернатор увидел работу оператора за пультом управления. Технология дистанционного бурения при ведении подземных горных работ применяется на Кировском руднике с августа 2018 года. Сегодня в смену работают два оператора, которые, находясь на поверхности, управляют десятью буровыми установками под землей. Этот опыт для России уникален. Плюсы очевидны: в первую очередь – это повышение безопасности. Техника в свою очередь не простаивает во время «пересменки», что сказывается на производительности.

– Здорово, что меняются технологии. Дистанционное бурение помогает минимизировать количество людей, которые работают в сложных подземных условиях. Поэтому увиденное, безусловно, вызывает уважение. Я смог посмотреть, как добывается руда, как все организовано, и обратил внимание, насколько компания вкладывается и в безопасность, и в качество, – сказал глава региона.

Знакомство начали с диспетчерской и кабинета дистанционного бурения. Фото: правительство Мурманской области

Знакомство начали с диспетчерской и кабинета дистанционного бурения. Фото: правительство Мурманской области

После в сопровождении руководства КФ АО «Апатит» глава региона смог познакомиться с технологическими процессами, которые происходят на подземных горизонтах. В горняцкой клети Главного ствола №2 он спустился на отметки +68 и +90: посмотрел работу дробильно-доставочного комплекса и донную разгрузку вагонов. Глава региона также посетил машинное отделение ствола, где расположен главный механизм, который в считанные секунды поднимает из недр горы на поверхность 50 тонн - скип наполненный рудой.

СКАЗАНО

Андрей Абрашитов, директор Кировского филиала АО «Апатит»:

– Кировский рудник – первый во многих смыслах. Первый в Хибинах, первый на нашем предприятия, первый в мире подземный рудник по добыче фосфатного сырья. Он стал первым, где внедрена уникальная в России технология дистанционного бурения при ведении подземных горных работ. Мы развиваем этот проект, и он уже сегодня передовой в Европе по количеству единовременно управляемых буровых установок.

СПРАВОЧНО

«Подземка» Кировского рудника – гордость и будущее компании «ФосАгро». Ведущий по производительности и самый большой по численности работников, он входит в тройку крупнейших подземных рудников Европы. Длина его горных выработок составляет порядка 300 км, что что сопоставимо с маршрутами московского метро.

Главный ствол-2 (ГС-2) крупнейший инвестпроект, реализованный на Кировском руднике за последние 3 года. Сложнейший с инженерной точки зрения подземный комплекс дробления и надшахтный комплекс, предназначенный для выдачи руды из подземного рудника на поверхность. Производительность комплекса уже в 2018 году составила 9,4 млн тонн руды в год. А в текущем ГС-2 должен выйти на свою проектную мощность – 10,5 млн тонн руды в год.

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