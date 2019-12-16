В Мурманске бесплатно прооперировали 9 детей с пороком сердца

Врожденный порок сердца у детей – нарушение анатомического строения главного мотора организма. Если вовремя не принять меры, недуг может привести к сердечной недостаточности, отставанию в физическом развитии и даже кинсульту. Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина далеко не первый год борется за здоровье юных северян: обращается за финансовой помощью в благотворительные фонды, приглашает профессионалов из столицы для проведения сложных детских операций. В этом году, 14 декабря, 9 меленьких пациентов бесплатно прооперировали за счет регионального бюджета.

В третий раз на Север

Все операции проводил эндоваскулярный хирург из Москвы Ашот Григорьян. Заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения клинического госпиталя «Лапино» приезжает оперировать юных северян Мурманской области уже в третий раз.

- Ашот Григорьян присутствовал на всех операциях. Наши специалисты ассистировали, в некоторых случаях приглашенный хирург давал им возможность оперировать под его наблюдением. Врачи обучаются этому процессу, но в таких ситуациях мы стараемся приглашать более опытного доктора, чтобы операции для детей прошли максимально безопасно, - рассказал «Комсомолке» заместитель главного врача по хирургической помощи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Арам Манучаров.

Он отметил, что уже 16 декабря детей выписали домой. Совсем скоро они начнут вести обычный образ жизни и забудут о болезни.

- Операции прошли успешно. Уже через час после пробуждения дети бегали и играли. Потом они находились в палатах с родителями. Выполнено все, что было запланировано. Перед выпиской прошли контрольные исследования, после чего юные пациенты отправились домой. Уже в ближайшее время они начнут вести нормальный образ жизни и станут обыкновенными здоровыми детьми, - пояснил Арам Альбертович.

«Прооперировали всех!»

Также врач рассказал, что операции маленьких пациентов с пороком сердца обычно длятся от 20 минут до нескольких часов в зависимости от сложности. Ведь каждый ребенок индивидуален. Проводить операцию ребенку можно от 1,5 – 2 лет. В этот раз возраст пациентов - от 2 до 11 лет.

Всего, по словам Арама Манучарова, пороком сердца страдает 1% детей. И Мурманская область – не исключение. Но очереди на квоту у юных северян нет. Правда, раньше у родителей малышей были преграды.

- В этот раз операции были оплачены из бюджета, исходя из условий обязательного медицинского страхования. Для пациентов они были бесплатными. В предыдущие годы существовали определенные рамки для родителей: нужно было предоставить справки о составе семьи, заработной плате родителей, а если пациенту исполнилось 18 лет или доход семьи был выше указанного – фонды с ребенком не работали. В этом году не было никаких преград, прооперировали всех, - поделился Арам Альбертович.

Операция для детей с врожденным пороком сердца – удовольствие не дешевое. По подсчетам врача больницы им. Баяндина, только стоимость расходного медицинского материала составляет более 150 тысяч рублей. Сложно сказать, сколько точно бы стоила такая же, только платная операция с учетом работы врачей и прочих затрат.